Мошенничество при приёме на работу: новый способ обмана россиян

Специализирующаяся на кибербезопасности дочерняя компания Сбербанка Bi.Zone предупредила россиян о мошеннической схеме, когда злоумышленники предлагают высокооплачиваемые условия найма, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв.

"Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone в последнее время все чаще стали встречать схему мошенничества "предложение работы", когда жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства без серьезных навыков. Соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, которое на самом деле разместили мошенники. Далее злоумышленники вступают с человеком в переписку и предлагают трудоустройство", - сообщили ТАСС в компании.

По словам экспертов, в процессе фиктивного оформления соискатель может открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для "перевода ему заработной платы".

Директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин отмечает, что сложности этой схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут.

"Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней", - подчеркнул эксперт.

Также в Bi.Zone добавили, что в летний период большинство студентов ищет подработку, что делает их особенно привлекательными жертвами для обмана. При этом в некоторых случаях на имя жертвы может быть взят кредит, который злоумышленники присваивают себе.

России мошенники придумали новый способ обмана граждан. Им помог призыв Европарламента отключить РФ от мировой системы обмена информацией о платежах SWIFT.

Решение Европарламента

28 апреля парламентарии внесли проект резолюции, в которой предложены меры на случай нападения России на Украину . По словам депутатов, если наращивание военной мощи в будущем выльется во вторжение, то ЕС должен заставить Москву заплатить суровую цену.

Депутаты предложили остановить импорт нефти и газа из России, отключить Россию от системы SWIFT, а также заморозить европейские активы «близких к российским властям олигархов», членов их семей и аннулировать им всем визы. 29 апреля резолюцию приняли, но она носит всего лишь рекомендательный характер.

Защита от отключения SWIFT

После решения Европарламента мошенники стали по-новому обманывать россиян. Клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный и заявил, что скоро в России отключат SWIFT. Мошенник под видом сотрудника службы безопасности кредитной организации рассказал, что карта клиента сможет работать и после отключения системы, если он скажет номер карты и секретный код CVC, узнало РИА «Новости».

После этого жертве якобы должно прийти SMS-сообщение с информацией, что карту внесут в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT. Руководитель проекта ОНФ «За право заёмщиков» Евгения Лазарева подтвердила агентству, что сообщения о таких звонках стали появляться в соцсетях уже через пару часов, после решения Европарламента.

Рамблер

«Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали. Но это вопрос времени. Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», — сказала она.

По словам эксперта, такие легенды долго не живут и затухают так же быстро, как и появляются. Лазарева отметила, что в среднем идеи мошенников, основанные на международной повестке, существуют в течение пары недель после оглашения в ведущих СМИ громких и весомых опровержений.

банк «Открытие». Весной 2021 года крупные российские банки стали чаще сталкиваться с жалобами клиентов на телефонное мошенничество, от которого они пострадали. Такой информацией с РБК поделились ВТБ , Почта Банк, Райффайзенбанк

Директор по безопасности Почта банка Станислав Павлунин рассказал, что с 6 по 18 мая организация получила 29 претензий на общую сумму девять миллионов рублей. Они касались операций, проведенных с марта по май. Ранее в банке фиксировали только единичные случаи, причем не более пяти в месяц.

По его словам, антифрод-система выявила почти все инциденты, ставшие поводом для претензий. Однако жертвы под влиянием преступников все равно подтверждали операции, иногда даже в отделении банка.

ВТБ за тот же период, с марта по май, обнаружил двукратный рост числа попыток хищения средств клиентов по сравнению со средними показателями последних месяцев. По данным старшего вице-президента банка Никиты Чугунова, в более чем 90 процентах случаев использовались приемы социальной инженерии.

В Райффайзенбанке сообщили о всплеске звонков «службы безопасности» в мае, однако увеличения суммы похищенного не зафиксировали. В свою очередь директор департамента информационной безопасности «Открытия» Илья Сулоев предположил, что рост числа попыток обмануть граждан, который в банке также заметили, связан с сезонным фактором.

Представитель Почта банка указал, что мошенники все чаще звонят от имени полиции, ФСБ Центробанка . Они убеждают граждан обратиться в банк, стать его клиентом, оформить кредит, а затем снять деньги и перевести на указанный счет. Жертве грозили уголовной ответственностью за сообщение кому-либо о поступлении звонка.

В ВТБ в качестве способов обмануть клиента перечислили призывы срочно остановить платеж, сообщение об открытом кредите или заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете, а также опросы о качестве услуг.

В марте Центробанк предложил внести изменения в Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников. Такие действия, уверены в регуляторе, должны однозначно квалифицировались как «мошенничество» (часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса), что грозит наказанием в виде шести лет лишения свободы. В настоящее время преступления квалифицируются по разным статьям.

Мошенники, представляясь сотрудниками банков, всё чаще стали звонить россиянам под предлогом проведения опросов по качеству обслуживания, обещая за это вознаграждение. Таким образом они получают личные данные для доступа в «мобильный банк» клиента. Об этом предупредили в ВТБ, передаёт ПРАЙМ.

Более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом цель мошенников — получение личной информации и затем вывод клиентских средств. Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства, — сообщили в банке.

У мошенников по-прежнему популярны звонки клиентам с сообщением о необходимости срочно остановить банковский платёж, об открытом кредите или о заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете.

Телефонное мошенничество, от которого страдают миллионы россиян, можно победить уже в этом году, если принять меры на уровне операторов связи. Об этом ранее сообщил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов

По его данным, в 2020 году количество мошеннических звонков в РФ достигло 15 млн, россиянам звонили до 100 тысяч раз в сутки. Только в «Сбере» в прошлом году было зафиксировано 3,7 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Специалисты фиксируют 30-кратный рост жалоб по сравнению с 2017 годом и двукратный — по сравнению с 2019-м.

C 21 мая в России запустилась платформа для борьбы с мошенниками под названием «Мошеловка». Автором проекта выступил Общенародный фронт (ОНФ).

Как сообщила организация в своем Telegram-канале, презентация сервиса состоялась на Российском интернет-форуме.

«Мошеловка» позволит жертвам аферистов сообщать о каждом случае обмана. Добровольцы будут обобщать и систематизировать полученные сведения, а затем отправлять их в Центробанк и правоохранительные органы . Кроме того, на портале люди смогут узнать, как вычислить преступную схему и что делать, если аферисты украли деньги.

Как отметила глава проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, в основе «Мошеловки» лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи. По её словам, ресурс поможет гражданам сформировать привычку докладывать в полицию о каждом случае мошенничества, что повысит шансы на разоблачение злоумышленников.

«Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, поскольку не верит, что мошенников найдут и вернут деньги», — заметила Лазарева.

По данным газеты, в ближайшее время доступ к «Мошеловке» получат волонтёры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Они будут обрабатывать обращения граждан, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе и самых новых, которые аферисты только отрабатывают.

Ранее «Секрет» сообщал, что по заказу МВД в России разрабатывают специальный мобильный сервис под названием «Антимошенник». Он позволит гражданам распознавать звонки аферистов. Полиция потратит на него 45 млн рублей, он должен заработать уже в начале 2022 года.

По данным BrandMonitor, в 2020 году мошенники выманили у россиян около 150 млрд рублей через интернет и сотовую связь. По оценкам аналитиков, 66 млрд рублей аферисты получили под видом банковских сотрудников. В «Лаборатории Касперского» подсчитали, что две трети звонков с неизвестных номеров на телефоны жителей России оказались спамом.

Реакция гражданского общества на увеличение случаев мошеннических действий с использованием телефонных звонков, электронных документов и т.п. приобретает конкретные формы. Поэтому появление платформы «Мошеловка», конечно, необходимо, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«В частности, создание названной платформы нацелено на то, чтобы граждане с активной жизненной позицией могли помочь информацией всем заинтересованным лицам в целях избегания ошибок во взаимодействии с мошенниками.

А также может быть оказана вполне реальная помощь правоохранительным органам, которые в настоящий момент имеют потребность в получении дополнительной информации о совершённых или совершаемых правонарушениях.

Опасение вызывает только возможность размещения недостоверной информации на платформе или размещение информации без согласия упомянутых в ней физических лиц, что может привести к нарушению прав отдельных граждан.

В этой связи важно обеспечить реализацию данного проекта высококвалифицированной юридической поддержкой.