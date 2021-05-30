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В Калининграде во время забега умер участник полумарафона

BFM.RU
24 минуты назад
В Калининграде во время всероссийского полумарафона «ЗаБег» скончался один из участников гонки, сообщили организаторы на своей странице в Instagram.
Не выдержал нагрузки: калининградский бегун умер на марафоне
Фото: ТАССТАСС
Организм 34-летнего спортсмена на дистанции 21,1 километра не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли, отмечается в заявлении.
Перед выходом на дистанцию молодой человек прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу.
Самый крупный полумарафон с синхронным стартом прошел в воскресенье в пятый раз в 85 городах России. В Калининграде участие в забеге приняли около 800 человек.
Общество,Калининград,
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