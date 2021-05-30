Не выдержал нагрузки: калининградский бегун умер на марафоне

Калининграде во время всероссийского полумарафона «ЗаБег» скончался один из участников гонки, сообщили организаторы на своей странице в Instagram

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Организм 34-летнего спортсмена на дистанции 21,1 километра не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли, отмечается в заявлении.

Перед выходом на дистанцию молодой человек прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу.