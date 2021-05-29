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Кадыров пообещал покинуть пост Чечни, если проиграет пари блогеру

Майк Габриелян
56 минут назад
Рамзан Кадыров пообещал уйти с поста главы республики, если одиозный блогер Тумсо Абдурахманов победит в драке его 13-летнего сына. Об этом сообщает издание Readovka.
Кадыров пообещал покинуть свой пост в случае победы блогера в драке с его сыном
Фото: ТАССТАСС
Глава Чеченской Республики снял видео о том, как его семья собирает клубнику. На грядках Кадыров вспомнил о критике в свой адрес со стороны чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он заявил, что готов покинуть должность главы республики, если Абдурахманов одолеет в драке его 13-летнего сына Адама.
Абдурахманов записал ответное видео, заявив, что его могут одолеть только «в поедании котлет» и Рамзан Кадыров доложен ответить на критику, прежде чем вызывать его на бой.
Ранее Абурахманов сбежал из России за границу после критики в адрес Кадырова. Он заявлял, что ему угрожали.
По версии чеченских силовиков, Абдурахманов имеет отношение к боевикам в Сирии. Сам он утверждает, что в Сирии не был.
Несколько лет назад власти Польши отказали Абдурахманову в предоставлении убежища. Находясь в Швеции Абдурахманов заявил, что на него покушались, но ему якобы удалось обезоружить киллера с молотком.
Абдурахманов выступает за отделение Чечни от России (подобные призывы являются преступлением по российским законам). Его и нескольких других уехавших из страны сторонников дудаевской "Ичкерии" прозвали «евроичкерийцами».
Общество,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
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