Кадыров пообещал покинуть свой пост в случае победы блогера в драке с его сыном

Рамзан Кадыров пообещал уйти с поста главы республики, если одиозный блогер Тумсо Абдурахманов победит в драке его 13-летнего сына. Об этом сообщает издание Readovka.

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Глава Чеченской Республики снял видео о том, как его семья собирает клубнику. На грядках Кадыров вспомнил о критике в свой адрес со стороны чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он заявил, что готов покинуть должность главы республики, если Абдурахманов одолеет в драке его 13-летнего сына Адама.

Абдурахманов записал ответное видео, заявив, что его могут одолеть только «в поедании котлет» и Рамзан Кадыров доложен ответить на критику, прежде чем вызывать его на бой.

Ранее Абурахманов сбежал из России за границу после критики в адрес Кадырова. Он заявлял, что ему угрожали.

По версии чеченских силовиков, Абдурахманов имеет отношение к боевикам в Сирии. Сам он утверждает, что в Сирии не был.

Несколько лет назад власти Польши отказали Абдурахманову в предоставлении убежища. Находясь в Швеции Абдурахманов заявил, что на него покушались, но ему якобы удалось обезоружить киллера с молотком.