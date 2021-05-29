«Знаю по себе»: Дочь Пескова назвала причины «ненавидеть» ЕГЭ

Дочь президентского пресс-секретаря Елизавета Пескова назвала причины, по которым можно "ненавидеть ЕГЭ", и из-а которых многие требуют отмены единого госэкзамена.

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В инстаграме Пескова признала , что у формата ЕГЭ существует немало недостатков.

"Есть много поводов ненавидеть ЕГЭ, но главные, а это я знаю по себе, и по друзьям - давление и стресс (то что не принято обсуждать в нашей стране) со всех сторон и преизбыточное количество информации, половина которой забывается большинством сразу после экзамена", - написала Пескова.

Кроме того, часто возникает нужда в репетиторах и дополнительных курсах. Все это стоит денег.

Однако, Елизавета считает, что формат ЕГЭ «реально работает» и позволяет выпускникам, которые «пашут» при подготовке, бесплатно учиться в лучших вузах России. При этом соблюдается социальная справедливость.

По мнению Песковой, надо не отменять ЕГЭ, а усиливать психологическую подготовку. По сути, школьники сдают два экзамена: по предмету и на стойкость духа, способность переносить стресс. Психологической подготовкой должны заниматься и учителя, и родители.

Елизавета отметила, что в нынешнем году экзамены сдает ее младший брат. Поэтому ей интересна тема ЕГЭ.