«Знаю по себе»: Дочь Пескова назвала причины «ненавидеть» ЕГЭ

Дочь президентского пресс-секретаря Елизавета Пескова
назвала причины, по которым можно "ненавидеть ЕГЭ", и из-а которых многие требуют отмены единого госэкзамена.
В инстаграме Пескова признала
, что у формата ЕГЭ существует немало недостатков.
"Есть много поводов ненавидеть ЕГЭ, но главные, а это я знаю по себе, и по друзьям - давление и стресс (то что не принято обсуждать в нашей стране) со всех сторон и преизбыточное количество информации, половина которой забывается большинством сразу после экзамена", - написала Пескова.
Кроме того, часто возникает нужда в репетиторах и дополнительных курсах. Все это стоит денег.
Однако, Елизавета считает, что формат ЕГЭ «реально работает» и позволяет выпускникам, которые «пашут» при подготовке, бесплатно учиться в лучших вузах России. При этом соблюдается социальная справедливость.
По мнению Песковой, надо не отменять ЕГЭ, а усиливать психологическую подготовку. По сути, школьники сдают два экзамена: по предмету и на стойкость духа, способность переносить стресс. Психологической подготовкой должны заниматься и учителя, и родители.
Елизавета отметила, что в нынешнем году экзамены сдает ее младший брат. Поэтому ей интересна тема ЕГЭ.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что почти 70% россиян хотят отмены ЕГЭ.