В России изменятся правила выдачи загранпаспортов

России вводится новый регламент выдачи загранпаспортов. С 30 мая вступает в силу соответствующий приказ МВД пишет «Парламентская газета»

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Изменения коснутся россиян, проживающих за границей. Чтобы получить заграничный паспорт, им придется приехать в Россию. Срок выдачи не изменен — 1 месяц для подавших заявление по месту жительства, 3 месяца — для оформляющих документ по месту пребывания.

За паспорт старого образца требуется заплатить госпошлину в 2 тысячи рублей, документ нового образца обойдется в 5 тысяч рублей. Подать заявление можно через портал госуслуг.

От выплаты пошлины освобождаются граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и желающие получить документ взамен утраченного или испорченного.

Между тем, эксперты предлагают выдавать заграничный паспорт автоматически, одновременно с российским. Оформление при этом будет бесплатным.