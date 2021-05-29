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В России изменятся правила выдачи загранпаспортов

Майк Габриелян
1 час назад
В России вводится новый регламент выдачи загранпаспортов. С 30 мая вступает в силу соответствующий приказ МВД, пишет «Парламентская газета»
В России изменятся правила выдачи загранпаспортов
Фото: ТАССТАСС
Изменения коснутся россиян, проживающих за границей. Чтобы получить заграничный паспорт, им придется приехать в Россию. Срок выдачи не изменен — 1 месяц для подавших заявление по месту жительства, 3 месяца — для оформляющих документ по месту пребывания.
За паспорт старого образца требуется заплатить госпошлину в 2 тысячи рублей, документ нового образца обойдется в 5 тысяч рублей. Подать заявление можно через портал госуслуг.
От выплаты пошлины освобождаются граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и желающие получить документ взамен утраченного или испорченного.
Между тем, эксперты предлагают выдавать заграничный паспорт автоматически, одновременно с российским. Оформление при этом будет бесплатным.
Ранее «Рамблер» рассказывал, может ли россиянин получить два загранпаспорта.
Общество,МВД,Парламентская газета,Россия,
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