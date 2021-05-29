Июньские законы: Что изменится в жизни россиян

В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

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"Серых" сим-карт станет меньше

С 1 июня все компании должны будут привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг.

Сейчас компании могут регистрировать любое количество корпоративных карт на себя без привязки к конкретным пользователям. Это приводит к злоупотреблениям: фирмы-однодневки регистрируют на себя сим-карты и затем незаконно распространяют их или используют для организации телефонного мошенничества.

Новый закон уменьшит число "серых" сим-карт на рынке, так как после вступления закона в силу корпоративную связь нельзя будет использовать без подтверждения личности.

Истекает срок отсрочки по переводу социальных выплат на карты "Мир"

В июне истекает последняя отсрочка, данная пенсионерам для перехода на карты "Мир". С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из маткапитала на карты Visa и MasterCard.

Банк России из-за пандемии трижды переносил срок окончательного перевода социальных выплат на "Мир", изначально он был установлен еще на 1 июля 2020 года, затем - на 1 октября, потом - на 1 января 2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на полгода.

Карты "Мир" для пенсионеров ЦБ рекомендовал банкам доставлять на дом, а при истечении срока действия карт, на которые приходят соцвыплаты, - дать возможность клиентам пользоваться просроченными картами до 1 июля 2021 года. После получения карты "Мир" ее реквизиты необходимо передать в Пенсионный фонд - через единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление "О доставке пенсии").

Пенсии по-прежнему можно получать наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении. Сохраняется и возможность получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано.

Истекает срок действия послаблений для заемщиков

Июнь - последний месяц действия рекомендаций Банка России о поддержке заемщиков, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших COVID-19: банкам следует предлагать таким гражданам перенести сроки платежа, снизить его размер или как-то иначе сделать выплаты посильными.

Кроме того, ЦБ просил банкиров до 30 июня включительно идти навстречу субъектам малого и среднего бизнеса, которые просят о реструктуризации, и в случае изменения кредитного договора не начислять им штрафы и пени за просрочки.

Эти рекомендации были даны в начале пандемии и не раз продлевались, а в обмен на такую поддержку ЦБ дал банкам регуляторные послабления. Ничто не мешает Банку России продлить рекомендации еще раз, но, во-первых, сопутствующие послабления, судя по всему, все-таки утратят силу 1 июля, а во-вторых, спрос на реструктуризацию падает.

С начала пандемии банки получили 3,5 млн заявок на реструктуризацию от физлиц и одобрили свыше 2 млн обращений по суммарной задолженности на 927,3 млрд руб. Субъекты МСП направили 196,1 тыс. обращений об изменении условий кредита, банки реструктурировали более 100 тыс. договоров на общую сумму 917,7 млрд рублей.

Иностранных автоперевозчиков заставят платить штрафы

Иностранных автоперевозчиков будут выпускать с территории России только после оплаты штрафов, наложенных за нарушения российского законодательства.

Если перевозчик не уплатит штраф в пределах времени, отведенного на прохождение таможенного контроля, он должен будет покинуть пункт пропуска и остаться на территории России.

Нововведения стали возможны после включения всех перевозчиков в реестр, который ведет Ространснадзор . Как ранее поясняли "РГ" в ведомстве, транспортные компании и предприниматели смогут получить разрешение на деятельность только после внесения сведений о них в реестр.

Для сыров и мороженого маркировка станет обязательной

С 1 июня цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке.

С сентября к сырам и мороженому добавится молочная продукция со сроком годности более 40 суток, а с декабря - продукция со сроком годности 40 суток и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 года. Пока эти продукты также будут маркироваться на добровольной основе.

Минпромторг неоднократно переносил сроки эксперимента по маркировке молочной продукции и смягчал ее условия. Так, в конце декабря 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток.

Для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.

Заканчивается эксперимент по маркировке минеральной воды

1 июня заканчивается эксперимент по маркировке бутилированной воды, который стартовал 1 апреля 2020 года. Изначально он должен был завершиться 31 марта 2021 года, однако кабмин принял решение продлить его.

Как следует из проекта постановления Минпромторга, вводить обязательную маркировку упакованной воды планируется в два этапа: для минеральной воды - с 1 декабря 2021 года, для остальной бутилированной воды - с 1 марта 2022 года.

При этом с 1 сентября 2021 года производители бутилированной воды должны будут зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Подать заявление будет необходимо в течение семи дней с начала оборота продукции.

Маркировку товаров государство вводит для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине.

Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Экспорт гречки запретят до сентября

С 5 июня экспорт гречихи и крупы из нее будет остановлен до 1 сентября. Запрет позволит сохранить нужный объем крупы внутри страны и стабилизировать цены, рассчитывают в кабмине.

Минсельхоз и эксперты неоднократно отмечали, что объемов гречихи в стране сейчас достаточно, чтобы удовлетворить потребительский спрос. По подсчетам Институт конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году.

Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) к концу апреля 2021 года составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн.

В Минсельхозе заверили, что в этом году посевные площади под основными крупяными культурами также будут увеличены, что позволит увеличить самообеспеченность крупами и сохранить стабильные цены на них.

Вводится механизм зернового демпфера

Со 2 июня в России вводится постоянно действующий механизм зернового демпфера, который должен защитить внутренний рынок от резких колебаний цен на зерно. Механизм будет состоять из двух частей: плавающая экспортная пошлина и субсидии аграриям - таким образом им будут возвращать средства от пошлины.

Ставка пошлины на зерно будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

Субсидии планируется направлять регионам, которые распределят их по аграриям. Средства будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

До 2 июня также действовали экспортные пошлины на зерно: на пшеницу - 50 евро за тонну, кукурузу - 25 евро за тонну, ячмень - 10 евро за тонну.

Федеральные власти неоднократно отмечали, что введение экспортных пошлин позволило стабилизировать цены на зерно и, значит, на муку и хлебобулочные изделия. Кроме того, это позволило снизить себестоимость производства мяса. По оценке экспертов, без пошлины цены на зерно могли бы быть сейчас выше на 2-3 тыс. рублей.

Вступает в силу закон о пчеловодстве

29 июня вступает в силу закон о пчеловодстве - его не могли принять в течение многих лет. В первую очередь закон должен защитить пчел от отравления пестицидами и агрохимикатами. Как считают в Минсельхозе, именно по этой причине в 2019 году случилась массовая гибель пчел в 30 регионах страны.

Согласно закону, сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов о готовящейся обработке полей не позднее чем за три дня. Объявлять об этом в СМИ надо для жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ обрабатываемых земельных участков. Владельцам пасек нужно указывать, на какой срок им предстоит изолировать пчел в ульях.

Законом запрещено применять для лечения пчел лекарственные препараты, которые не зарегистрированы в России. На каждую пасеку должен оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Обычные пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 километров от организаций, специализирующихся на племенном пчеловодстве.

Кроме того, пчеловоды смогут получать поддержку государства и местных властей.

Численность пчел в России за последние 30 лет сократилось более чем в полтора раза: с 4,5 млн до менее 3 млн пчелиных семей. По данным Минсельхоза, в 2020 году в России было произведено 64 тонны меда. При этом в личных подсобных хозяйствах содержится 93,3% пчелосемей.

За оборотом пестицидов и агрохимикатов устанавливается госконтроль

С 29 июня вступают в силу изменения в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" - контроль за ними после десятилетнего перерыва возвращается в ведение Россельхознадзора . Ведомство будет контролировать ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения.

Изменения предусматривают создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, куда будут вноситься все полученные данные. С помощью системы можно будет вести учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении, анализировать и обрабатывать полученные сведения и контролировать их достоверность.

До 2011 года эти полномочия уже были у Россельхознадзора. В лабораториях ведомства ежегодно проводилось около 14 тысяч исследований пестицидов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения.

После того, как Россельхознадзор лишили этих полномочий, поступающий в страну импорт на границе никто не контролировал. В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке достигла 30%.

Власти начнут разыскивать владельцев недвижимости

С 29 июня органы власти и местного самоуправления начнут определять владельцев недвижимости, получивших права на нее в 1990-е годы. Для этого предполагается использовать сведения архивов, органов внутренних дел , ЗАГСов, налоговых органов и нотариусов.

Сейчас в Едином госреестре недвижимости указываются достаточно подробные данные о владельцах квартир, домов или участков. Но в начале 1990-х действовал другой порядок оформления документов. Из-за этого о многих собственниках известны только их фамилия, имя и отчество. Это не только снижает сборы имущественных налогов, но и мешает защите прав владельцев, например, при изъятии участка для государственных нужд.

Тот, кого в итоге определят владельцем недвижимости, сможет в случае несогласия представить свои возражения.

Завершается декларирование криптовалют чиновниками и их семьями

30 июня истекает полугодовой срок, в течение которого чиновники и претенденты на соответствующие должности на госслужбе должны отчитаться о принадлежащих им криптовалютах. Отчитываться придется, если цифровые валюты принадлежат также их супругам и несовершеннолетним детям.

Требование по декларированию содержалось в указе президента Владимира Путина , который он подписал в декабре 2020 года. Согласно документу, отчетность о цифровых финансовых активах (ЦФА) госслужащим требуется подавать с 1 января по 30 июня 2021 года.