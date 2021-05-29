Круизные компании ждут рекордного пассажиропотока

По его словам, у круизных компаний к концу года есть шанс выйти на докризисный уровень прибыли и перекрыть убытки 2020 года, связанные с пандемией. "При этом с точки зрения пассажиропотока 2021-й будет рекордным за последние 15 лет. Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами", - сказал Михайловский.

Он отметил, что в этом году "небывало большое предложение по круизам" за счет переориентации теплоходов с иностранных туристов на российских, но "даже этот увеличенный объем раскупают". Например, почти полностью распроданы туры продолжительностью от недели до 18-20 дней, а также билеты на популярные теплоходы и маршруты: в частности, на возвратные круизы из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, из Санкт-Петербурга в Казань по Волге, рейсы на Соловки, по Золотому кольцу.