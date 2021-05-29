Россиян ждут длинные выходные

В июне россиян ждут три выходных дня подряд.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

"12 июня является общероссийским праздником - в этот день отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням,- напомнил "Российской газете" адвокат Владимир Постанюк. - В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника. Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём.

Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) - праздничный день, 13 июня (воскресенье) - выходной, 14 июня (понедельник) - выходной, перенесённый с субботы".

А вот для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. Соответственно, при данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днём, а 13 июня (воскресенье) - выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя.

Также, независимо от длительности рабочей недели, согласно ст.95 ТК РФ 11 июля (пятница) является предпраздничным рабочим днём и рабочее время сокращается на час. "Если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно (например, при сменном режиме работы), работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке",- объясняет юрист.

В случае, если праздничный выходной день не может быть предоставлен (например, работник трудится в оборонной сфере, сфера здравоохранения, обслуживания и т.д.), то рабочее время должно оплачиваться минимум в двойном размере (ст.153 ТК РФ). Однако в данном случае возможны исключения: например, оплата праздничных дней для работников культуры может устанавливаться локальными нормативными актами и быть меньше двойного оклада, уточнил юрист.

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