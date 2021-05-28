Предпосылок нет: Минтруд оценил идею четырёхдневки

Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сообщил журналистам в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков

По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы "сформирована, обоснована", где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.

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"Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - отметил Котяков в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

Он заверил, что "как только одна из инициатив поступит" в Минтруд, ведомство ее "обязательно рассмотрит".

При этом Котяков напомнил, что сейчас в повседневную жизнь активно внедряют удаленную занятость, "режим фриланса и возможность работать за рамками офиса". Как считает глава Минтруда, это может являться "своего рода альтернативой" сокращенной рабочей неделе.

Минтруд полагает, что в России важно зафиксировать четкие правила работы в удаленном режиме. Нормы должны касаться в том числе времени выхода работника на связь и предоставления им необходимой информации, считает Котяков.

"Мы четко понимаем, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов", сказал министр, рассуждая о дистанционной работе. "Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила", - пояснил он.

Котяков также подчеркнул, что при переходе на удаленку заработная плата сотрудника не должна снижаться, во всяком случае, "при выполнении всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве".

Медведев напомнил, что в России уже начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятости. При этом идея о четырехдневной рабочей неделе, по его словам, должна "оставаться в сфере обсуждения" наряду с другими предложениями по корректировке трудового законодательства.

Зампред Совбеза выразил уверенность, что по мере развития цифровых технологий она будет продолжаться. Кстати, в период пандемиии, по его словам, "наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости". В тех случаях, когда это возможно, конечно.

Отметим, что Дмитрий Медведев предложил обсудить целесообразность введения четырехдневной рабочей недели в июне 2019 года, а затем он пояснял, что для некоторых видов деятельности это далекая перспектива. В случае такого перехода, говорил Медведев, должен сохраняться уровень зарплат.

В России в обозримом будущем может быть снижено число трудовых часов в рабочей неделе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

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«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — заявили в беседе с URA.RU Рязанский.

Одновременно с этим он подчеркнул, что полного перехода на четырехдневку в ближайшее время не случится.

По словам сенатора, количество рабочих часов может быть сокращено для некоторых россиян.

«Для определенных категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», — отметил Рязанский.

Вместо того, чтобы вводить в РФ четырехдневную рабочую неделю, властям страны лучше задуматься о сокращении продолжительности рабочего дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин . Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты Антона Котякова, который признался, что его ведомство не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели.

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«Сколько рабочих дней в неделе, это вопрос второстепенный. Главный вопрос в том, сколько в неделе рабочих часов и какова продолжительность рабочего дня, — сказал Кудюкин. — Последнее у нас регулируется очень плохо после того, как в рамках регуляторной гильотины отменили ноябрьский декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. У нас теперь только по лицам с вредными условиями труда есть ограничения продолжительности рабочей смены».

Как полагает Кудюкин, рабочий день в России нужно не столько сократить, сколько установить его предельную продолжительность.

«Чтобы уйти от того безобразия, когда, скажем, преподавателю в высшей школе могут поставить восемь или двенадцать пар, — сказал эксперт. — Но вообще известно, что удлинение рабочего времени приводит к снижению производительности труда, увеличению ошибок и так далее. С этой точки зрения, уменьшение продолжительности рабочего дня могло быть привести к позитивным для России экономическим последствиям».

Британские исследователи от экологической организации Platform London назвали новые преимущества короткой рабочей недели. Аргументом в пользу четырехдневки послужил прогноз существенного снижения вредных выбросов углекислого газа, указано в отчете активистов, подготовленном в рамках национальной кампании 4DayWeek.

В документе подробно описан потенциал постепенного сокращения рабочего времени трудящихся британцев до 30 часов в неделю. Анализ экологических рисков и уровня потребления жителей показал, что при четырехдневке количество выбросов углекислого газа к 2025 году сократится на 127 миллионов тонн, что больше совокупного углеродного следа Швейцарии и составляет пятую часть от уровня текущих выбросов Великобритании.

Четырехдневка без потери заработной платы приведет к сокращению энергопотребления и выбросов от транспорта. Исследователи утверждают, что эффект аналогичен тому, как если бы с дорог Великобритании убрали весь частный автопарк — 27 миллионов автомобилей.

Активисты, поддерживающие инициативу, уверены, что сокращение рабочего времени позволит создать новые рабочие места, улучшит психическое и физическое здоровье трудящихся.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю со справедливой оплатой для всех поможет нам изменить ценности в обществе, освободить больше времени для отдыха и заботы о близких», — заявил исследователь окружающей среды и автор отчета от Platform London Лори Момпелат.