Пока вы спали: россиянам назвали срок нового банковского кризиса

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В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредили, что банковский кризис в России может начаться до апреля 2022 года. Об этом со ссылкой на доклад ЦМАКП пишут «Известия».

При этом аналитики пересмотрели ранее сделанный прогноз и перенесли сроки возможного наступления кризиса на полгода вперед в связи со стабилизацией ситуации.

Однако основные риски, по их мнению, сохраняются. Среди них - высокая безработица, повышение реального курса рубля и рост проблемных активов в банковской системе.

Государственные агентства, научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации США подверглись хакерским атакам со стороны Nobelium из России, которая может стоять за взлом SolarWinds в 2020 году. Об этом в своем блоге заявил представитель Microsoft Том Берт.

«Эта волна нападений нацелена примерно на 3000 учетных записей электронной почты в более чем 150 различных структурах. По меньшей мере четверть организаций была вовлечена в международную деятельность в области развития, гуманитарной деятельности и прав человека», - пояснил он.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что ее ведомство выступает против строительства газопровода «Северный поток -2», в том числе и потому, что по нему пойдет самый «грязный» природный газ на Земле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, - это то, что он транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата», - пояснила Грэнхолм.

Минтруд разработал пилотный проект, по итогам реализации которого в России могут быть изменены принципы оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Об этом пишет «Коммерсант».

Ожидается, что пилотный проект будет запущен в ноябре 2021 года в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.

В период до марта следующего года работники больниц и поликлиник этих регионов будут получать зарплату, рассчитанную с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности и коэффициента экономического развития региона.

Цель проекта – выравнивание ситуации с зарплатами медработников в разных регионах России.