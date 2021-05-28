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Пока вы спали: россиянам назвали срок нового банковского кризиса

Елена Прошина
44 минуты назад
Пока вы спали: россиянам назвали срок нового банковского кризиса
Фото: РамблерРамблер
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Назван срок наступления банковского кризиса в России

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупредили, что банковский кризис в России может начаться до апреля 2022 года. Об этом со ссылкой на доклад ЦМАКП пишут «Известия».
При этом аналитики пересмотрели ранее сделанный прогноз и перенесли сроки возможного наступления кризиса на полгода вперед в связи со стабилизацией ситуации.
Однако основные риски, по их мнению, сохраняются. Среди них - высокая безработица, повышение реального курса рубля и рост проблемных активов в банковской системе.

Microsoft сообщила об атаке хакеров из России

Государственные агентства, научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации США подверглись хакерским атакам со стороны Nobelium из России, которая может стоять за взлом SolarWinds в 2020 году. Об этом в своем блоге заявил представитель Microsoft Том Берт.
«Эта волна нападений нацелена примерно на 3000 учетных записей электронной почты в более чем 150 различных структурах. По меньшей мере четверть организаций была вовлечена в международную деятельность в области развития, гуманитарной деятельности и прав человека», - пояснил он.

«Самый грязный»: глава Минэнерго США оценила российский газ

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что ее ведомство выступает против строительства газопровода «Северный поток -2», в том числе и потому, что по нему пойдет самый «грязный» природный газ на Земле. Об этом сообщает РИА Новости.
«Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, - это то, что он транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата», - пояснила Грэнхолм.

В России изменят систему оплаты труда медработников

Минтруд разработал пилотный проект, по итогам реализации которого в России могут быть изменены принципы оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Об этом пишет «Коммерсант».
Ожидается, что пилотный проект будет запущен в ноябре 2021 года в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.
В период до марта следующего года работники больниц и поликлиник этих регионов будут получать зарплату, рассчитанную с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности и коэффициента экономического развития региона.
Цель проекта – выравнивание ситуации с зарплатами медработников в разных регионах России.

Украину заподозрили во вмешательстве в выборы в США

Прокуроры Бруклина начали расследовать возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Times.
Так, в сотрудничестве с адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани подозревается депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. По версии следствия, он мог передать сведения, порочащие нынешнего главу государства Джо Байдена.
Общество,Дженнифер Грэнхолм,Андрей Деркач,Рудольф Джулиани,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Верховная Рада,Минтруд,Минэнерго,Microsoft,New York Times,газета "Известия",
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