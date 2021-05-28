В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Школьников в российском регионе заставили заплатить за поход в душ

Lenta.ru
1 час назад
Со старшеклассников Ачирского и Лайтамакского сельских поселений Тобольского района Тюменской области потребовали деньги за пользование душем. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ученики приехали в село Булашово, чтобы сдать экзамены.
Школьников под Тюменью заставили заплатить за поход в душ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам собеседника издания, ученики жили в школе несколько дней, но только раз им разрешили помыться бесплатно.
«За каждый последующий — нужно заплатить 100 рублей. Они, конечно, были в шоке и полном недоумении. Все дети из небогатых семей, поэтому к родителям за деньгами обращаться они не стали», — пояснил он. Несколько дней ученики ходили немытыми.
В пресс-службе Тобольского района опровергли эту информацию, заявив, что все проживание осуществляется за счет бюджетных средств, плата с родителей не взимается.
Ранее стало известно, что школьники из села Новомусино Республики Башкирия, которых из-за карантина в учебном заведении перевели на дистанционное обучение, остались без интернета и вынуждены учиться в заброшенном коровнике. Местные жители объясняли, что только в этом помещении есть хороший доступ в сеть.
Общество,Тюменская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители