Вывоз детей за рубеж при родительских разногласиях ограничат

Кроме того, подавший заявление о запрете на выезд ребёнка родитель, являющийся гражданином России, сможет выезжать вместе с ним. Запрет будет распространяться на выезд с другим родителем или на самостоятельные поездки детей. При этом подавший подобное заявление родитель-иностранец сам выехать с ребёнком не сможет.