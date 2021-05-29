Российские авиакомпании начали бойкотировать Белоруссию

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска
из-за ложного сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством. Кроме того, самолеты сразу двух авиаперевозчиков
— французского Air France
и финского Finnair теперь не будут приземляться в Белоруссии. Летать над республикой авиатехника тоже не будет, сообщили представители этих авиакомпаний. До этого от полетов отказались еще семь европейских авиакомпаний. При этом Россия прекратила
выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.