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«Охрана бы не помогла»: родители ответили Бастрыкину

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Родители учеников гимназии 175 в Казани ответили председателю СК РФ Александру Бастрыкину на его заявление о том, что в трагедии есть их вина. Как пишет Lenta.ru, у семей действительно были проблемы с оплатой охраны.
«Охрана бы не помогла»: родители ответили Бастрыкину
Фото: ТАССТАСС
«Мы были довольны, что нам поставили тревожную кнопку, дополнительную перегородку, турникеты, металлоискатель. Я думаю, что ЧОП все равно бы не помог. Против оружия с дубинкой », - прокомментировала мать одного из учеников Юлия Кистанова.
Она добавила, что во время родительских собраний всегда было непонимание того, почему они должны платить за охрану? В период пандемии родители отказались от нее полностью и в школе наняли вахтера.
Ранее «Рамблер» писал, что Бастрыкин обвинил родителей в том, что они не платили за охрану в школе, из-за чего произошла трагедия. Позже в ряде СМИ, где было распространено это сообщение, скорректировали. В новой редакции в сообщении не указывается части про родителей. В СК же заявили, что журналисты неверно интерпретировали заявление чиновника.
Общество,Александр Бастрыкин,СКР,Lenta.ru,Казань,
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