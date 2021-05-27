«Охрана бы не помогла»: родители ответили Бастрыкину

Она добавила, что во время родительских собраний всегда было непонимание того, почему они должны платить за охрану? В период пандемии родители отказались от нее полностью и в школе наняли вахтера.

Ранее «Рамблер» писал, что Бастрыкин обвинил родителей в том, что они не платили за охрану в школе, из-за чего произошла трагедия. Позже в ряде СМИ, где было распространено это сообщение, скорректировали. В новой редакции в сообщении не указывается части про родителей. В СК же заявили, что журналисты неверно интерпретировали заявление чиновника.