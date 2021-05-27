РПЦ прекратит практику благословления оружия

Русская православная церковь
собирается прекратить практику благословления оружия. Об этом журналистам РИА Новости рассказал член прошедшего накануне Межсоборного присутствия, представить РПЦ при Совете Европы
архимандрит Филипп (Рябых).
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Соответствующий документ принял пленум мероприятия.
В рассмотренном документе подчёркивается, что Церковь преподаёт благословение человеку — воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет, — рассказал священник.
Он отметил, что оружие могут окроплять святой водой, так как это предмет, который использует воин и за который он несёт ответственность. Теперь документ должен быть вынесен на обсечение Архиерейского собора, где его могут принять, отклонить или отправить на доработку.
Можно сказать, что он (документ — NEWS.ru) прошёл заключительную стадию экспертного обсуждения, — добавил архимандрит.
Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил, что оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями. По его словам, данная тема обсуждалась в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.
Савва подчеркнул, что в рамках церковного предания можно говорить о благословлении воина на несение воинской службы и защиту Отечества. Также благословляется личное оружие, но только потому, что оно связано с тем, кому преподаётся благословение.