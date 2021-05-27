РПЦ прекратит практику благословления оружия

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Соответствующий документ принял пленум мероприятия.

В рассмотренном документе подчёркивается, что Церковь преподаёт благословение человеку — воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет, — рассказал священник.

Он отметил, что оружие могут окроплять святой водой, так как это предмет, который использует воин и за который он несёт ответственность. Теперь документ должен быть вынесен на обсечение Архиерейского собора, где его могут принять, отклонить или отправить на доработку.

Можно сказать, что он (документ — NEWS.ru) прошёл заключительную стадию экспертного обсуждения, — добавил архимандрит.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил, что оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями. По его словам, данная тема обсуждалась в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.