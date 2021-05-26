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Грядут новые соседские войны?: россияне смогут подавать в суд на курильщиков

Вероника Полынина
29 минут назад
Соседи могут подать в суд на курящих соседей. По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать табачный дым, обязаны компенсировать моральный вред.
Россияне смогут подавать в суд на соседей - курильщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный Суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», - приводит «Российская газета» слова Лебедева.
Председатель ВС отметил, что в Конституции прописано право каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Он подчеркнул, что социальное благополучие и здоровье россиян напрямую зависит от окружающей среды, и общество должно гармонично взаимодействовать с природой.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о ежегодном увеличении акцизов на сигареты и алкоголь на 4% в 2022–2024 годы.
Общество,Госдума,"Российская газета",
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