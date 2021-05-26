В Сочи и Крыму не хватает персонала

Отельеры, ресторанный бизнес и сфера доставки на юге России испытывает кадровый голод, сложнее всего закрыть позиции официантов, барменов, горничных, сотрудников прачечных при отелях и поваров. Об этом пишет издание Forbes.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам участников рынка, у потенциальных работников в пандемию резко снизилось доверие к гостинично-ресторанному бизнесу, также причиной возникшей проблемы с подбором персонала стал отток трудовых мигрантов из Средней Азии.

«Гостиницам сейчас сложнее всего найти горничных, так как эти позиции традиционно занимали выходцы из Средней Азии, а россияне не выходят на них из-за «сравнительно низких зарплат», - пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Опрошенные изданием предприниматели отмечают, что сейчас гостиницам и ресторанам не хватает до 30% персонала и с началом высокого сезона дефицит кадров превратится в проблему.

С кадровым голодом столкнулись и сервисы доставки, однако найти людей в Анапе, Геленджике и Новороссийске невозможно.

«Чтобы привлечь людей, мы пробовали все, начиная с рекламы до реферальных программ, когда можно было получить скидку, приведя на работу друга. Но ничего не работает», - заявил сооснователь краснодарского сервиса доставки еды Broniboy Александр Радионов.

Кадровики отмечают, что в регионе «число ребят 18–22 лет, готовых занять линейные позиции, несопоставимо с количеством вакансий». Желающим нанять персонал предпринимателям приходится повышать зарплаты и предоставлять жилье иногородним, при этом, например, в Сочи средняя ставка на долгосрочную такую аренду за год выросла больше чем в полтора раза.

В прошлом году нехватка линейного персонала на юге была «адской», констатирует директор подразделения RightForce кадрового агентства ANCOR Ирина Авдонина