Дефицит больших плотин: России предсказали проблемы с водой

Нехватка больших плотин в нашей стране составляет более 10 тыс., рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Академии водохозяйственных наук, инженер-гидроэнергетик Алексей Беляков . В России действует 91 плотина выше 15 метров, в то время как в небольшой островной Японии их более тысячи.

Фото: Пресс-служба ОНФ/ТАСС Пресс-служба ОНФ/ТАСС

За плотины

Население и хозяйства России ежегодно страдают сначала от наводнений, а потом от безводий из-за дефицита водохранилищ - а лучше всего, если вода в трубопроводы поступает именно оттуда, сообщил "Газете.Ru" член-корреспондент Академии водохозяйственных наук, инженер-гидроэнергетик в третьем поколении Алексей Беляков.

"Как правило, водохранилища на реках образуются плотинами. В мире учитываются большие плотины высотой более 15 метров. Так вот, в США более 9 тысяч больших плотин, в маленькой Японии – более тысячи, в России – нет и сотни. Вдумайтесь! При этом огромные реки, в которых совершенно неравномерно распределен сток: 90% годового стока проходит за два-три полноводных месяца, а потом воды нет. Нам нужны десятки тысяч больших плотин!" - заявил эксперт.

Согласно реестру Международной комиссии по большим плотинам (МКБП), в России сегодня всего 91 большая плотина. "Реальных водохранилищ - искусственных водоемов, с объемом от 1 млн куб. м - у нас более 2 тысяч. В стране 2 млн рек и - 2 тысячи реальных водохранилищ", - продолжил Беляков. Решить проблему, по его мнению, можно лишь с помощью масштабной госпрограммы по систематическому устройству водохранилищ и реконструкции речной системы. Однако чиновники предложение не поддерживают.

"Нельзя забывать, что любое водохранилище - большой объект, который влияет на экологию регионов, в целом меняя природные ландшафты и целые экосистемы", - подчеркнул первый заместитель председателя думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Депутат считает более целесообразным идти по пути бережного отношения к водным ресурсам. "Сегодня в России реализуется профильная программа по обеспечению населения чистой и доступной водой. Но, возможно, нужно выделять на нее больше средств, чтобы проблема исчезла из повестки", - сказал он.

Эффективный расход

Председатель Совета Союза водников и мелиораторов Николай Сухой также считает необходимым сделать акцент на бережном потреблении. "Сегодня водопотребление на душу населения растет, а, между тем, крайне важно эффективно расходовать имеющиеся у нас водные ресурсы.

Например, в некоторых регионах часть территорий раньше снабжалась за счет неглубоких скважин первого горизонта, но сейчас многие из них загрязнились бытовыми и техногенными отходами, что делает их непригодными. Крайне важно реализовывать экологически мероприятия по очистке водных источников", - пояснил он. Если идет сработка подземных горизонтов, увеличивается минерализация воды по многим компонентам, которые требуют серьезной очистки подземных вод, отметил эксперт.

"С другой стороны, идет истощение подземных горизонтов – во многих местах уже образовались воронки, понизились отметки в скважинах, и по мере нарастания водоотбора проблема будет увеличиваться", - предупредил Сухой.