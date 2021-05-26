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РЖД сократит число вагонов-ресторанов

TourDom
39 минут назад
РЖД рассматривают возможность отказа от вагонов-ресторанов. Оставить их планируют только в туристических и фирменных поездах. Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров, пишет РИА «Новости».
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он пояснил, что часто вагон-ресторан воспринимается пассажирами как что-то дорогое и доступное не всем. Поэтому железнодорожная компания приняла решение о смене названия и самой концепции предоставляемых услуг питания.
Заменить их предложили на боксы с едой, которые можно разогреть в обычном вагоне. Линейка того, что будет представлено в наборах, уже разработана.
В качестве теста новые услуги уже начали предоставлять в некоторых поездах. По мнению Олега Белозерова, пассажирам нужно предоставлять право выбирать: покупать блюдо в вагоне-ресторане, разогревать готовый набор непосредственно в вагоне или же сделать заказ через смартфон и получить доставку еды к вагону.
Также глава компании отметил, что вагон-ресторан остается востребованным в туристических и фирменных поездах, а значит, там они продолжат функционировать в обычном режиме.
Общество,Олег Белозеров,РЖД,РИА Новости,
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