ЕГЭ или ГВЭ: выпускникам дадут право выбора

Госдуме предложили предоставить выпускникам школ право выбора между сдачей ЕГЭ и классическими экзаменами. Соответствующий законопроект намерен внести первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин . Эксперты отрасли находят инициативу полезной, однако подчеркивают, что нельзя перекрывать детям, которые предпочли обычную выпускную аттестацию, возможность сдать ЕГЭ в будущем.

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Кого хочешь выбирай

В понедельник, 31 мая, стартует основной этап сдачи ЕГЭ. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут сделать выбор в пользу Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). В Госдуме предлагают закрепить эту практику навсегда.

"Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ. Я думаю, что [буду вносить проект] уже осенью, если попаду, в составе новой Государственной Думы", - заявил в беседе с "Газетой.Ru" первый зампред Комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин. По словам депутата, хотя ЕГЭ и изменился в лучшую сторону, "вреда от него все же больше, чем пользы".

"Можно привести много аргументов, но я назову только один: жизненная цена ЕГЭ крайне высока и поэтому старшеклассники в последние годы перестают практически заниматься образованием и занимаются исключительно подготовкой к ЕГЭ. В результате мы получаем людей с приличными результатами ЕГЭ, но без среднего общего образования", - сказал Смолин.

Без запретов

Эксперты в сфере образования считают инициативу Смолина жизнеспособной, но предупреждают, что выбор в пользу ГВЭ не должен означать запрет на сдачу ЕГЭ в будущем.

"Это возможный вариант, просто надо понимать серьезность этого выбора для ребят. Нельзя закрыть потом возможности сдачи, чтобы школьник, выбрав ГВЭ, себе навсегда или надолго закрыл возможность поступить потом в университет и продолжить образование", - отметила заслуженный профессор НИУ ВШЭ , эксперт в области образования Ирина Абанкина

Эффективен ли такой подход, можно будет понять по результатам нынешнего года, прогнозирует директор Федерального института развития образования РАНХиГС Евгений Малеванов.

"В целом, такой подход и практика снижает нагрузку на учителей и учеников. И это плюс. Ведь зачастую попытки дотянуть ребят, которые не планируют идти в вуз, до уровня ЕГЭ довольно сложны", - рассказал он.

Однако ЕГЭ задает планку, к которой школьники постепенно начинают готовиться не в последний момент, а в течение всех 11 лет, подчеркнул эксперт.

"То есть зная, что впереди ждет ЕГЭ, ученик уже и в начальной школе начинает к этому относиться серьезнее, и это позволяет снизить эмоциональное напряжение в будущем", - пояснил он.

ЕГЭ – палка о двух концах, на него можно смотреть с разных сторон, говорит председатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец

"С одной - многие недовольны ЕГЭ, потому что дети не получают реальные знания, а натаскиваются сдавать экзамены, с другой – у нас нет альтернативы, ЕГЭ позволяет детям из регионов поступать в крупные престижные вузы", - уточнила она.

По словам Волынец, зона ответственности взрослых – помочь ребенку не нервничать и объяснить, что провал на экзамене не равнозначен провалу в жизни.

"Это отличное предложение. Я считаю, что здорово, если бы у детей был выбор", - сказало она о предложении депутата ГД.

Однако, добавила глава НРК, если ребенок отказался сдавать ЕГЭ в этом году, но решил сделать это в следующем, ему придется сложнее: получить хороший результат на экзамене после того, как абитуриент год не учился, - задача не из легких.