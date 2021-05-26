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Макаревич признался, что в России ему «противно»

Елена Прошина
1 час назад
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что ему «тоскливо» и «противно» жить в России. Такое признание он сделал в программе «Особое мнение» «Эха Москвы».
Макаревич признался, что в России ему «противно»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Музыкант ответил на вопрос ведущей о том, страшно ли ему жить в России.
«Мне тоскливо, честно скажу. Страшно — чего мне еще бояться? Но то, что висит в воздухе такая мряка, как называется. Это противно», - пояснил Макаревич.
Как писал «Рамблер», Макаревич не раз делал высказывания, которые становились резонансными. Однажды он заявил, что с россиянами «происходит что-то ужасное».
Резкой критике музыкант подвергся и после своей поездки по Западной Украине. Публицист Николай Стариков напомнил, что в Тернополе российский исполнитель выступал на стадионе имени «гауптмана СС Романа Шухевича» и высказал мнение, что тот «стал пособником сегодняшних украинских нацистов».
Общество,Андрей Макаревич,Николай Стариков,Роман Шухевич,Эхо Москвы,Россия,
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