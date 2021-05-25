Мединский открыл выставку о маршале Жукове

В экспозиции представлены экспонаты из собрания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Музея Победы, Студии военных художников имени Грекова, Российской государственной библиотеки искусств и частных коллекций Сергея Королева
, Алексея Степанова
, Сергея Зорина, Кирилла Цыпленкова, Максима Малиновского.
Как отметил коллекционер Сергей Королев, форма, продемонстрированная в музее, нигде не экспонируется. "Как правило, музеи формы связаны с какими-то битвами, победами, а в тот короткий период с 1955 по 1957 год, страна не вела боевых действий, новых героев войн не было, и поэтому эта форма в музеях не представлена. Но, по моему мнению, это самая красивая форма за всю историю советской армии, самая уникальная и дорогая", - рассказал он.
Посетители выставки увидят образцы обмундирования и снаряжения, которые остались в виде проектов. Это предметы экспериментальной формы одежды, изготовленные в единичных экземплярах, а также документы, личные вещи, фото и видеоматериалы. В дополнение к выставке будут организованы тематические экскурсии и лекции. Экспозиция будет работать до 5 сентября 2021 года.