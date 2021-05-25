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Мединский открыл выставку о маршале Жукове в Музее военной формы

ТАСС
2 часа назад
Выставочный проект "Георгий Жуков. Время власти и забытые реформы", посвященный 125-летию со дня рождения советского маршала, открылся во вторник в московском Музее военной формы. В церемонии открытия принял участие помощник президента РФ Владимир Мединский, передает корреспондент ТАСС.
Мединский открыл выставку о маршале Жукове
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я очень рекомендую всем, кому небезразлична военная история, прийти на эту выставку. Другой подобной вы не увидите, она расскажет о том, как Жуков пытался реформировать армию, в том числе военную форму", - сказал Мединский.
Выставка посвящена деятельности Жукова на посту министра обороны Советского Союза в 1955-1957 годы, основной акцент сделан на реформах военной формы одежды.
В экспозиции представлены экспонаты из собрания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Музея Победы, Студии военных художников имени Грекова, Российской государственной библиотеки искусств и частных коллекций Сергея Королева, Алексея Степанова, Сергея Зорина, Кирилла Цыпленкова, Максима Малиновского.
Как отметил коллекционер Сергей Королев, форма, продемонстрированная в музее, нигде не экспонируется. "Как правило, музеи формы связаны с какими-то битвами, победами, а в тот короткий период с 1955 по 1957 год, страна не вела боевых действий, новых героев войн не было, и поэтому эта форма в музеях не представлена. Но, по моему мнению, это самая красивая форма за всю историю советской армии, самая уникальная и дорогая", - рассказал он.
Посетители выставки увидят образцы обмундирования и снаряжения, которые остались в виде проектов. Это предметы экспериментальной формы одежды, изготовленные в единичных экземплярах, а также документы, личные вещи, фото и видеоматериалы. В дополнение к выставке будут организованы тематические экскурсии и лекции. Экспозиция будет работать до 5 сентября 2021 года.
Общество,Сергей Королев,Алексей Степанов,Георгий Жуков,Владимир Мединский,ИТАР-ТАСС,
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