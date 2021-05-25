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В Подмосковье смягчили требования для работодателей при 60% вакцинированных сотрудников

ТАССиещё 3
1 час назад
Работодатели в Подмосковье, у которых не менее 60% сотрудников вакцинированы от коронавируса, теперь могут не проводить каждые 15 дней среди них ПЦР-исследования на наличие коронавируса. Соответствующее постановление подписал во вторник губернатор региона Андрей Воробьев.
В Подмосковье смягчили меры против COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Так, согласно документу, теперь работодателю не придется проводить ПЦР-тестирование не менее 10% сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции каждые 15 дней, если не менее чем у 60% работников имеется сертификат о прохождении вакцинации.
Ранее губернатор сообщил, что 26% жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса.
Режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции был введен в Московской области постановлением губернатора региона Андрея Воробьева 13 марта 2020 года. В настоящее время в области сохраняется ряд введенных в связи с пандемией ограничений. Одним из главных действующих пунктов постановления является соблюдение масочного режима при посещении общественных мест: магазинов, торговых центров и транспорта.
Общество,Андрей Воробьев,Московская Область,
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