В Подмосковье смягчили меры против COVID-19

Работодатели в Подмосковье , у которых не менее 60% сотрудников вакцинированы от коронавируса, теперь могут не проводить каждые 15 дней среди них ПЦР-исследования на наличие коронавируса. Соответствующее постановление подписал во вторник губернатор региона Андрей Воробьев

Фото: ТАСС ТАСС

Так, согласно документу, теперь работодателю не придется проводить ПЦР-тестирование не менее 10% сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции каждые 15 дней, если не менее чем у 60% работников имеется сертификат о прохождении вакцинации.

Ранее губернатор сообщил, что 26% жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса.