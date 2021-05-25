Прохоров попал в клинику с ранением ноги

По информации канала, 23 мая Прохоров занимался метанием топора в своей подмосковной резиденции. Тот неудачно отскочил от стены и вонзился бизнесмену в ногу.
Прохорова доставили в травматологическое отделение одной из элитных столичных клиник. Осмотр врачей показал, что нога бизнесмена серьезно не пострадала.
При этом, как пишет Baza, представители Михаила Прохорова отрицают, что он получил травму и заявляют, что бизнесмен находится «на работе».
Ранее Прохоров рассказывал о своем необычном хобби в эфире программы Late Show ведущего Стивена Кольбера
на американском телеканале CBS.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Прохоров – российский бизнесмен и политик, бывший кандидат на пост президента России. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, бывший владелец баскетбольной команды НБА «Бруклин Нетс». Forbes оценивает состояние Прохорова в 11,4 млрд долларов.