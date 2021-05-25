"Истеричные действия": как в Якутии отреагировали на обязательную вакцинацию

Глава Якутии потребовал увеличить темпы вакцинации по всей республике. Работодателей, не обеспечивших прививку от коронавируса, будут штрафовать на суммы от 200 тысяч рублей. Ранее обязательную иммунизацию населения объявил в Якутии главный санитарный врач республики.

Первым российским регионом, где вакцинацию от коронавируса сделали обязательной, стала Якутия. В республике ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства. Ранее главный санитарный врач республики выпустил постановление об обязательной иммунизации населения региона.

Якутские власти объявили, что работодателей, которые не организуют вакцинацию своих сотрудников, ждет штраф от 200 тысяч рублей. Сотрудников при необоснованном отказе от прививки не будут допускать к работе. Позже власти Якутии пояснили, что работник может оформить отказ от прививки с указанием причины либо медицинский отвод.

В первую очередь сделать прививку обязаны все работники образовательной сферы, которые занимаются организацией детского летнего отдыха. Также вакцинироваться должны те, кто задействован в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.

Сейчас Республика Саха лидирует по заболеваемости на Дальнем Востоке, говорит заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин

Рамблер

«Якутия входит минимум в десятку худших регионов страны по числу вновь регистрируемых случаев заболевания, первое место на Дальнем Востоке. Вполне очевидно, что у нас очень серьезное проседание, и это при том, что Якутия — регион очень малочисленный по населению (меньше миллиона человек населения), регион с очень сильно разнесенными населенными пунктами, между которыми гигантские расстояния, что вообще должно физически затруднять распространение вируса, тем не менее очень высокие показатели, и очевидно, что власти упустили ситуацию и ее не контролируют. Отсюда все эти истеричные действия. Глава даже выступает с обращением к населению, штампуются указы о противодействии коронавирусу, и все это является эхом политических событий в марте текущего года, когда ради выборов мэра города Якутска назначили выборы, во-первых, на пик сезонных заболеваемостей, что в том числе дало вспышку по коронавирусу, во-вторых, растянули голосование на три дня, в-третьих, чтобы привлечь молодежь, провели многолюдный — несколько тысяч человек — фестиваль. Не все люди хотят вакцинироваться, все по разным причинам, некоторые просто не могут сделать прививку, потому что у них могут быть сопутствующие заболевания, при которых нельзя вакцинироваться. Подобные действия вызывают только злость и раздражение. Бизнес сейчас активно это обсуждает, конечно, возмущается — как обычно все пытаются сделать за их счет».

Действительно ли бизнес возмущается? Вот что рассказал Business FM предприниматель из Якутска Андрей.

— А что толку? Повозмущаемся, 200 тысяч выпишут, и я обязан буду оплатить.

— Сколько у вас сотрудников в компании?

— 15.

— Вообще, реально всех 15 человек уговорить вакцинироваться?

— Кто-то говорит — ни в коем случае.

Владелец сети кафе в Якутске Артур сказал радиостанции, что пока не знает, возможно ли организовать вакцинацию всех сотрудников его пяти ресторанов. «Это все не так быстро будет делаться в любом случае», — отметил собеседник.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил ТАСС, что руководители предприятий в России не должны принимать решение о вакцинации своих сотрудников без их согласия. Также надо провести правовую экспертизу решения субъекта РФ о таких штрафах, сказал Титов.

Идеей штрафов заинтересовались и в других субъектах. Глава Ханты-Мансийского автономного округа поручила изучить опыт Якутии.

Непростая ситуация с коронавирусом сейчас и в Петербурге. В городе всю последнюю неделю растет число заболевших, за последние сутки зафиксировано почти 850 новых случаев. Количество госпитализированных возросло на 30%. Как пишет «Фонтанка», койки в отделении «Ленэкспо» уже закончились, скорые едут в другие стационары. Петербургские власти это опровергли: в городе свободно 15,7% коек для пациентов с коронавирусом, разворачивать новые койки в «Ленэкспо» пока нет необходимости.

Геннадий Онищенко. Введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников сферы услуг Якутии не нарушает требований к профессиональным группам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН , депутат Госдумы

По его словам, в действительности власти Якутии потребовали соблюдать технику безопасности.

Рамблер

Группа риска по производственным показателям — вся сфера услуг, торговля, медицина, образование, кафе. Раз это сфера услуг — работодатель обязан защитить продавца и защитить посетителя, потому что продавец может его заразить. Так что здесь не нарушаются требования к профессиональным группам, - сказал депутат.

Онищенко объяснил, что жители, которых затронут новые меры, составляют основную часть активного населения. Вакцинация тех, кто взаимодействует со сферой услуг, по мнению депутата, может позволить не прививать пожилых.

«Это только надо правильно оформить с точки зрения законодательства», — отметил депутат.

Власти Якутии назвали условие, при котором житель республики может отказаться от обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, работодатель может потребовать от сотрудника данные о сделанной прививке, а работник обязан явиться в прививочный пункт. При этом человек может оформить отказ от вакцинации, указав причину, либо взять медицинский отвод по состоянию здоровья.

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии, где решили штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию сотрудников, и ввели обязательную вакцинацию. Об этом она заявила во время заседания регионального оперативного штаба.

Рамблер

"Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующую новость. В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения", - сказала Комарова.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 25 мая зарегистрировано 57 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 44 - за последние сутки, 55 925 человек выздоровели за все время, 797 - умерли.

Российские регионы могут вводить обязательную вакцинацию от COVID в случае успешной реализации такого опыта в Якутии, перегруженности коечного фонда и распространения новых штаммов коронавируса. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев

«Пока другие регионы смотрят на опыт Якутии и на то, как они смогут это решение реализовать, насколько оно будет успешным. На фоне роста заболеваемости, развертывания коечного фонда такое решение субъект принимать вправе. Одним из наиболее объективных показателей является загруженность коечного фонда, и, чтобы предупредить чрезмерную нагрузку на ресурсы здравоохранения, такой шаг имеет смысл», — сказал Токарев.