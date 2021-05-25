По ее словам, она попросила принять участие в судьбе Сапеги, потому что та является гражданкой России

При этом Дудич заявила, что МИД так и не связалось с семьей задержанной девушки. По ее словам, они общались только с консулом, который предложил им адвоката на выбор.

Также мать задержанной рассказала, что Сапегу должны перевезти в главное управление Следственного комитета Минска.

Обвинение, как утверждает Дудич, до сих пор не предъявлено. Ее дочь до сих пор находится в изоляторе на Окрестина, адвоката и консулов к ней не пускают.

Ранее сообщалось, что гражданка России София Сапега задержана в Минске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовном кодексе Белоруссии. Об этом заявили в МИД России.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.