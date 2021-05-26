«Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова.
Между тем чиновники Татарстана, Ростовской и Нижегородской областей в интервью РБК отметили, что вакцинация от COVID-19 проводится в регионах бесплатно и исключительно добровольно. В краснодарском управлении Роспотребнадзора сообщили, что вакцинация в крае также добровольная и «по сравнению с Якутией более стремительная».
«Навряд ли у нас будет принято такое решение», — отметили в ведомстве.
На прошлой неделе зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «в государственных интересах и в интересах защиты большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не прорабатывают вопрос об изменении законодательства для того, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной.