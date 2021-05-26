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Власти регионов оценили идею введения обязательной вакцинации от коронавируса в РФ

Говорит Москваиещё 5
2 часа назад
Накануне глава Якутии Айсен Николаев объявил о штрафе в 200 тысяч рублей для работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию своих сотрудников.
Тех, кто «необоснованно откажется» от прививки, пригрозили не допускать к работе. Позже в сообщении пресс-службы руководителя республики слово «обязательная» заменили на «массовую».
После этого губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии.
«Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова.
Между тем чиновники Татарстана, Ростовской и Нижегородской областей в интервью РБК отметили, что вакцинация от COVID-19 проводится в регионах бесплатно и исключительно добровольно. В краснодарском управлении Роспотребнадзора сообщили, что вакцинация в крае также добровольная и «по сравнению с Якутией более стремительная».
«Навряд ли у нас будет принято такое решение», — отметили в ведомстве.
На прошлой неделе зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «в государственных интересах и в интересах защиты большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не прорабатывают вопрос об изменении законодательства для того, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной.
Общество,Видео,Айсен Николаев,Наталья Комарова,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Роспотребнадзор,РБК,Ханты-Мансийский,Республика Саха (Якутия),Россия,
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