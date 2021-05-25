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Госдума расширила понятие «авиадебошир»

ИА Regnum
1 час назад
Госдума приняла закон о присоединении Российской Федерации к Протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.
Госдума расширила понятие «авиадебошир»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Черные списки авиадебоширов в России ведутся, напомнил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев в ходе дискуссии. По данным министерства, в 2019 году зафиксировано 10 036 случаев нарушений на борту, в 2020 году произошло снижение почти на треть, однако, в Минтрансе указали на влияние пандемии коронавируса на статистику.
Протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. Например, устанавливает юрисдикцию государства эксплуатанта в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, что позволит авиаперевозчикам (эксплуатантам) независимо от места регистрации используемого для перевозок гражданского воздушного судна применять к пассажирам нормы национального законодательства.
Документ также устанавливает юрисдикцию государства планируемой посадки в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, при условии, что преступление создает угрозу безопасности гражданского воздушного судна либо находящихся на борту лиц или имущества, либо поддержанию должного порядка и дисциплины на борту, и государство посадки удостоверилось, что преступление является таковым в государстве эксплуатанта.
Кроме того, протокол уточняет виды запрещенного поведения на борту воздушного судна, к которым отнесены физическое нападение или угроза совершения такого нападения в отношении члена экипажа или отказ следовать законным указаниям, полученным от командира воздушного судна или от его лица.
Общество,Дмитрий Зверев,Минтранс РФ,Госдума,ИА REGNUM,Россия,
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