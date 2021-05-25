Академик РАН допустил вакцинацию от COVID каждые три месяца

Это может произойти в будущем в случае, если у отдельных граждан не выработается стойкий иммунитет к инфекции.

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Такое предположение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал академик РАН , доктор медицинских наук и профессор Вадим Покровский

«С точки зрения врачебной всеобщая вакцинация совершенно не обоснована пока. Пока мы не знаем, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации, но может получиться большой конфуз, если этот иммунитет очень мало длится, и придётся вакцинироваться в обязательном порядке каждые три месяца, допустим. Надо сначала разобраться, насколько эффективна вакцина, как часто прививать, какую группу населения. Сначала надо разобраться, прежде чем давать какие-то приказы, мы не знаем пока точно. Если люди переболели год назад, мы знаем, [иммунитет — прим. ГМ] действует, да, а сколько действует вакцина — пока не знаем».

Сегодня глава Якутии заявил, что 19 мая главный санитарный врач региона выпустил постановление об обязательной иммунизации. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Речь идёт о вакцинации с учётом противопоказаний 70% населения, в первую очередь пожилых людей.