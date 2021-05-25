Академик РАН допустил вакцинацию от COVID каждые три месяца

«С точки зрения врачебной всеобщая вакцинация совершенно не обоснована пока. Пока мы не знаем, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации, но может получиться большой конфуз, если этот иммунитет очень мало длится, и придётся вакцинироваться в обязательном порядке каждые три месяца, допустим. Надо сначала разобраться, насколько эффективна вакцина, как часто прививать, какую группу населения. Сначала надо разобраться, прежде чем давать какие-то приказы, мы не знаем пока точно. Если люди переболели год назад, мы знаем, [иммунитет — прим. ГМ] действует, да, а сколько действует вакцина — пока не знаем».