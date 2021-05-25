Когда это все закончится: россиян предупредили о дефиците бензина летом

В «Российском топливном союзе» (РТС, объединяет сети заправок) считают, что в период летних отпусков россияне столкнутся с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

РТС обратился к вице-премьеру Александру Новаку с призывом срочно принять меры «по насыщению рынка России топливом».

В организации считают, что летом спрос на бензин в стране (особенно на АИ-95) вырастет на 10-20 процентов. Это может привести к дефициту, дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата.

По словам главы РТС Евгения Аркуши, нефтяники и АЗС уже сообщали властям, что уровень маржинальной доходности продаж бензина на заправках необходимо удерживать на уровне в 10-12 процентов от розничной цены. В таком случае заправки смогут уплачивать налоги и покрывать эксплуатационные расходы. В 2021 году маржинальная доходность во всех регионах РФ значительно ниже, а на Дальнем Востоке и в Сибири она отрицательна.

РТС предложил Новаку увеличить общий объем производства топлива в стране, временно (до 1 октября) ограничить экспорта бензина и увеличить норму минимального объема продажи топлива на бирже до 15 процентов.

Как сообщал «Рамблер», оптовый бензин заметно подорожал с конца прошлого года: с 14 декабря 2020-го по 20 мая 2021 года биржевые индексы на Аи-92 выросли на 20,8 процента, на Аи-95 - на 27,5 процента, а розничные цены - на шесть и семь процентов соответственно.