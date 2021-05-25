Самостоятельно дороже: как сэкономить на Кипре

Так, самой дорогой покупкой стали билеты. За них она заплатила почти 30 тыс. рублей. Проживание обошлось в 4,2 тыс. в сутки. Важно, что помимо этой суммы она должна была отдельно оплатить счёт за электричество и клининг. Это вышло ещё на 6,2 тыс. рублей.
Самым недорогим оказался прокат авто - эта услуга стоила путешественнице 900 рублей в сутки. А на личные расходы она потратила 60 тыс. Она призналась, что больше всего тратила деньги на рестораны.
«И если вы абсолютно не можете и не хотите заниматься поиском отеля или квартиры, оформлением всех документов и анкет, то лучше найдите себе хорошего менеджера», - посоветовала девушка.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как операторы в Крыму жульничают с ценами на сим-карты.