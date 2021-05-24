Школьников освободили от сдачи ПЦР-тестов перед ЕГЭ

Школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться, а также не нужно предоставлять об этом справки, следует из материалов, опубликованных в аккаунте Рособрнадзора в соцсети " ВКонтакте " в понедельник.

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"Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки", - говорится в материалах.

Уточняется, что в ходе экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки.

Согласно материалам, маски и перчатки обязательны для организаторов и наблюдателей, они должны выдаваться бесплатно. Кроме того, пускать участника в пункт проведения ЕГЭ будут при наличии его в списках распределения в данный пункт, при наличии паспорта и после бесконтактной термометрии на входе. При наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и симптомы, схожие с ОРВИ, требуется предоставить соответствующую справку.

Медицинский работник в пункте сдачи ЕГЭ будет принимать решение о допуске участника к экзамену, указали в ведомстве. "Решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте", - говорится в материалах.

Отмечается, что для безопасности участников и организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов должна проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, соблюдаться социальная дистанция между участниками не менее 1,5 м, использоваться одноразовая посуда, должны быть установлены дозаторы с антисептическими средствами и др.