Школьников освободили от сдачи ПЦР-тестов перед ЕГЭ

Школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться, а также не нужно предоставлять об этом справки, следует из материалов, опубликованных в аккаунте Рособрнадзора
в соцсети "ВКонтакте
" в понедельник.
"Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки", - говорится в материалах.
Уточняется, что в ходе экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки.
Согласно материалам, маски и перчатки обязательны для организаторов и наблюдателей, они должны выдаваться бесплатно. Кроме того, пускать участника в пункт проведения ЕГЭ будут при наличии его в списках распределения в данный пункт, при наличии паспорта и после бесконтактной термометрии на входе. При наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и симптомы, схожие с ОРВИ, требуется предоставить соответствующую справку.
Медицинский работник в пункте сдачи ЕГЭ будет принимать решение о допуске участника к экзамену, указали в ведомстве. "Решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте", - говорится в материалах.
Отмечается, что для безопасности участников и организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов должна проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, соблюдаться социальная дистанция между участниками не менее 1,5 м, использоваться одноразовая посуда, должны быть установлены дозаторы с антисептическими средствами и др.
Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.