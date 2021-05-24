Фермерам стоит контролировать популяцию таких сорняков, как тысячелистник, борщевик Сосновского, мята полевая, одуванчик лекарственный и некоторых других. Дикорастущую траву предписано уничтожать химическими или механическими способами, уточнила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Анна Пономарева

«За заросшие сорными растениями земельные участки сельскохозяйственного назначения дачники могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Действующим законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями 50 и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения. К сорнякам правительство РФ относит, например, такие распространённые растения: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, редьку дикую, коноплю, чертополох, белену чёрную, амброзию и паслён».

За бесконтрольное разрастание сорняков дачникам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей, отметила Пономарева. Юрист также предостерегла аграриев от разведения одурманивающих растений и их производных.

«Всем дачникам следует внимательнее относиться к произрастанию на своих участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры (конопля, мак снотворный, кокаиновый куст, шалфей предсказателей). За неуничтожение этих растений после получения предписания уполномоченных органов дачникам грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, а за незаконное культивирование предусматривается штраф до 5 000 рублей либо административный арест на 15 суток».

За последние 20 лет в московском регионе не было выписано ни одного штрафа за сорняки, кроме как за борщевик.

Такие данные в интервью радиостанции «Говорит Москва» привёл председатель Союза дачников Подмосковья , член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Никита Чаплин

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«Бояться ничего не надо. Штрафовали в 2019-2020 гг. только тех, у кого участок полностью заброшен, кто на участке не появляется уже несколько лет, и только за одно растение — борщевик. Борщевик — страшная зараза, если ты один год его не обработал, на следующий год будет десять борщевиков, их количество будет расти в геометрической прогрессии. Борщевик представляет угрозу, появляются страшные волдыри. За последние 20 лет в московском регионе никого не штрафовали ни за мяту, ни за одуванчик, ни за ромашку, только борщевик».

Чаплин посоветовал дачникам косить траву один раз в год в начале лета, тогда не будет риска получить штраф.

«Штрафные санкции применяются к людям, которые бросили участки и не выкашивают там траву. Если вы не бываете на даче или вам по наследству достался участок, купили участок в инвестиционных целях, но не пользуетесь им, надо хотя бы раз в год приехать в конце мая — начале июня и окосить его. Никаких штрафных санкций тогда не наступит».

В Госадмтехнадзор и полицию по поводу борщевика в основном обращаются люди, живущие по соседству с такими участками. Так выявляют заросшие ядовитым растением территории. В 2019 году в московском регионе было оштрафовано 50 человек за борщевик, заключил председатель Союза дачников Подмосковья.

Россиянам напомнили, что семена петрушки кудрявой внесены в список запрещенных. При этом выращивание и употребление листьев и стеблей кудрявой петрушки абсолютно легально. Не стоит беспокоится и тем, у кого семена этого растения созревают на участке сами по себе, — наказывать за это не будут, заверил председатель коллегии Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго

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«Ответственность может наступить только в случае производства масла из семян петрушки, потому что это масло содержит алкалоиды, внесенные в соответствующие постановления, они признаны наркотическими. Ни сама петрушка, ни ее семена не просто не являются запрещенными, а совершенно спокойно могут быть культивированы и использованы в пищу. Здесь самое главное, что нельзя из нее производить масло, а масло можно произвести только из семян, поэтому и сама петрушка, и семена ее сами по себе не несут никакой опасности».

Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с целью получения масла, то человека могут привлечь по статье 228 УК «приобретение, хранение и изготовление наркотических веществ». Нарушителям грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Специалисты компании «Август», занимающейся производством химических средств защиты растений, провели испытания и назвали способ, с помощью которого можно победить борщевик Сосновского. Для борьбы с нежелательным растением посоветовали использовать вещества пролонгированного действия. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты взяли для испытаний смеси с селективными гербицидами пролонгированного действия, которые продолжительное время сохраняли активность в почве и препятствовали повторному появлению вредителя. В итоге на участках возникал «эффект залужения» — на очагах, где рос борщевик, появились злаковые культуры, которые, формируя слой почвы, затрудняли прорастание семян борщевика. Подобным способом можно заменить традиционно применяемые препараты на основе глифосата — они вызывают гибель зеленой массы на недолгий срок.

«Если борщевик растет на участке давно, то в верхнем и более глубоком слоях почвы содержится большое количество его семян. Чтобы справиться с ними, необходимо применение препаратов, действующие вещества которых сохраняют свою активность в почве в течение продолжительного времени. Обработки эффективны весной, на ранних стадиях роста (до 35-40 сантиметров) — рабочий раствор препаратов при опрыскивании попадает на сорняк и почву, воздействует на проростки семян, угнетая их развитие», — пояснили представители «Августа».

Для большей эффективности в компании посоветовали сочетать глифосатсодержащие продукты с селективными гербицидами. В 2021 году специалисты планируют провести масштабные демонстрационные испытания семи смесей на территории Можайска в Подмосковье, куда пригласят представителей муниципалитетов и организаций, занимающихся борьбой с борщевиком в регионе. По словам специалистов, применение подобных схем поспособствует более рациональному расходованию бюджетных средств.

Война с сорняками — одна из главных забот дачников. В Подмосковье есть несколько неприятных и даже опасных растений, от которых не так просто избавиться, но эксперты рассказали, что делать это просто необходимо, и дали несколько полезных советов.

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала «360», что сорняки обычно удаляют при влажной почве.

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Особенно страшный сорняк — пырей. У него корневище бывает больше метра длиной, с отростками. Копать часто нельзя, потому что корневища разрезаются, а каждый отрезок начинает расти, — пояснила она.

От одуванчиков можно избавиться при помощи гербицидов — специальных химических веществ. Их также можно выкопать вместе с корнем или срезать и посыпать поваренной солью. Так же можно поступить и с лопухами, и конским щавелем. Однако, по словам эксперта, если какая-то площадь полностью засыпана сорняковыми растениями, то лучше её перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами.

Ганичкина также напомнила, что борщевик размножается в основном семенами, поэтому необходимо удалять растение до их появления.

Россиянам-дачникам грозят штрафы за установку заборов, препятствующих поступлению света на соседские участки. О возможном наказании за чрезмерно высокие ограды РИА Новости предупредила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

По словам эксперта, многие граждане хотят оградить свои дачные участки от любопытных глаз и лишнего шума, но рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. При этом ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50 процентов, уточнила Обрывко.

В том случае, если соседи пожалуются на высокий забор, дачника могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Кроме того, суд обяжет его демонтировать ограду. Эта мера распространяется только на заборы между соседскими участками. При обоюдном согласии собственников соседних участков возможна установка ограждений других типов или вовсе их отсутствие, отметила юрист.