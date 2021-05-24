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Когда это все закончится: в России задумались о «налоге на смерть»

Мария Иванова
16 минут назад
Газета «Учет. Налоги. Право» рассказала, что в России обсуждают идею введения «налога на смерть» - отчисления с зарплаты работников, гарантирующие им достойные похороны.
Когда это все закончится: в России задумались о «налоге на смерть»
Фото: РамблерРамблер
По задумке авторов инициативы, налог в 1,5 процента будут вычитать из зарплаты россиян вместе с другими взносами. Деньги отправятся на отдельный счет и в будущем покроют все расходы на похороны.
Обязанность удерживать новый налог предлагают возложить на работодателей.
Если идея будет одобрена, в России появится полис обязательного страхования смерти. Авторы инициативы отмечали, что большинство россиян в возрасте откладывают деньги на похороны, но если начать раньше и делать это централизованно, накопить будет легче.
Как писал «Рамблер», с похожей инициативой работники ритуальных агентств выступали в 2017 году. Они отмечали, что средняя стоимость похорон в Москве достигает 55 тысяч рублей, и даже в столице для многих семей это немаленькая сумма.
Идею «налога на смерть» критиковал депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«Как такое могло прийти в голову кому-то предложить для тех граждан, кто сегодня и так за чертой бедности живет, нету денег на элементарные продукты питания, вещи, медикаменты, а предлагать еще собирать деньги на будущую смерть», - отмечал он.
Общество,Ярослав Нилов,Госдума,Россия,
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