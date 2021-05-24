Когда это все закончится: в России задумались о «налоге на смерть»

Газета «Учет. Налоги. Право» рассказала , что в России обсуждают идею введения «налога на смерть» - отчисления с зарплаты работников, гарантирующие им достойные похороны.

Фото: Рамблер Рамблер

По задумке авторов инициативы, налог в 1,5 процента будут вычитать из зарплаты россиян вместе с другими взносами. Деньги отправятся на отдельный счет и в будущем покроют все расходы на похороны.

Обязанность удерживать новый налог предлагают возложить на работодателей.

Если идея будет одобрена, в России появится полис обязательного страхования смерти. Авторы инициативы отмечали, что большинство россиян в возрасте откладывают деньги на похороны, но если начать раньше и делать это централизованно, накопить будет легче.

Как писал «Рамблер», с похожей инициативой работники ритуальных агентств выступали в 2017 году. Они отмечали, что средняя стоимость похорон в Москве достигает 55 тысяч рублей, и даже в столице для многих семей это немаленькая сумма.