Дачникам напомнили о штрафах за сорняки

«За заросшие сорными растениями земельные участки сельскохозяйственного назначения дачники могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Действующим законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями 50 и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения. К сорнякам правительство РФ относит, например, такие распространённые растения: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, редьку дикую, коноплю, чертополох, белену чёрную, амброзию и паслён».
«Всем дачникам следует внимательнее относиться к произрастанию на своих участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры (конопля, мак снотворный, кокаиновый куст, шалфей предсказателей). За неуничтожение этих растений после получения предписания уполномоченных органов дачникам грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, а за незаконное культивирование предусматривается штраф до 5 000 рублей либо административный арест на 15 суток».