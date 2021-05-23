В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Юрист рассказала, за какие растения дачникам грозят самые большие штрафы

Говорит Москваиещё 1
2 часа назад
Взыскание возможно только за нарушения на участках сельхозназначения.
Дачникам напомнили о штрафах за сорняки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фермерам стоит контролировать популяцию таких сорняков, как тысячелистник, борщевик Сосновского, мята полевая, одуванчик лекарственный и некоторых других.
Дикорастущую траву предписано уничтожать химическими или механическими способами, уточнила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Анна Пономарева.
«За заросшие сорными растениями земельные участки сельскохозяйственного назначения дачники могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Действующим законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями 50 и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения. К сорнякам правительство РФ относит, например, такие распространённые растения: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенную, редьку дикую, коноплю, чертополох, белену чёрную, амброзию и паслён».
За бесконтрольное разрастание сорняков дачникам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей, отметила Пономарева. Юрист также предостерегла аграриев от разведения одурманивающих растений и их производных.
«Всем дачникам следует внимательнее относиться к произрастанию на своих участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры (конопля, мак снотворный, кокаиновый куст, шалфей предсказателей). За неуничтожение этих растений после получения предписания уполномоченных органов дачникам грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, а за незаконное культивирование предусматривается штраф до 5 000 рублей либо административный арест на 15 суток».
Ранее в Союзе дачников Подмосковья посоветовали не бояться штрафов за одуванчики и мяту на участке. За последние 20 лет в московском регионе не было выписано ни одного денежного взыскания за сорняки, кроме как за борщевик. Такие данные в интервью радиостанции «Говорит Москва» привёл председатель Союза дачников Подмосковья, член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Никита Чаплин.
Общество,Анна Пономарева,Никита Чаплин,Правительство РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители