Раскрыты самые востребованные профессии в России

Международный HR-консультант Зулия Лоикова смогла дополнить этот список такими специальностями, как дальнобойщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, электрик и сантехник. «Их вообще не найти. Даже зарплата в 350 тысяч не спасает ситуацию», — отметила эксперт в беседе с агентством. Она объяснила это тем, что старые специалисты не готовы переучиваться, а молодым быстро надоедает подобного рода работа.