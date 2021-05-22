Жириновский призвал открыть в России магазины для бедняков

Политик предлагает создавать для малоимущих россиян магазины, в которых они смогут покупать товары по сниженным фиксированным ценам. Также, по мнению Жириновского, испытывающим финансовые трудности гражданам можно было бы бесплатно раздавать изъятые санкционные продукты.

В то же время он раскритиковал идею о регулировке и заморозке цен государством во всех других случаях, так как это приведет к сокращению производства продукции. «Там, где регулируют цены, конец экономике», — отметил политик, напомнив, что аналогичная ситуация наблюдалась в Советском Союзе: цены были «твердыми», но выбор — маленьким.