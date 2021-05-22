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«Конец экономике»: Жириновский раскритиковал правительство и предложил помощь россиянам

Ювелина Бернст
24 минуты назад
В России следует создавать специальные магазины для бедных, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Жириновский призвал открыть в России магазины для бедняков
Фото: ТАССТАСС
Политик предлагает создавать для малоимущих россиян магазины, в которых они смогут покупать товары по сниженным фиксированным ценам. Также, по мнению Жириновского, испытывающим финансовые трудности гражданам можно было бы бесплатно раздавать изъятые санкционные продукты.
«Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — призвал глава ЛДПР.
В то же время он раскритиковал идею о регулировке и заморозке цен государством во всех других случаях, так как это приведет к сокращению производства продукции. «Там, где регулируют цены, конец экономике», — отметил политик, напомнив, что аналогичная ситуация наблюдалась в Советском Союзе: цены были «твердыми», но выбор — маленьким.
Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя призвала развивать собственное обрабатывающее производство и поддерживать сельское хозяйство, чтобы победить бедность в России.
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