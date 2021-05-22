Российские учителя потребовали от Медведева «оставить их в покое»

Авторами обращения стали учителя из Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Московской, Омской, Калининградской и Орловской областей, а также Алтайского, Камчатского и Красноярского краев.

Май - это конец учебного года, у учителей в это время существенно возрастает нагрузка (выставление оценок, подготовка к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ), говорится в обращении. При этом в завершающемся учебном году педагоги столкнулись с другими трудностями из-за коронавируса: вынужденные замены заболевших коллег и частичное дистанционное обучение.