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Российские учителя потребовали от Медведева «оставить их в покое»

Ювелина Бернст
48 минут назад
Российские педагоги пожаловались, что их заставляют участвовать в праймериз партии власти. Открытое письмо на имя ее председателя Дмитрия Медведева опубликовано на сайте профсоюза «Учитель».
Российские учителя потребовали от Медведева «оставить их в покое»
Фото: ТАССТАСС
Авторами обращения стали учителя из Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Московской, Омской, Калининградской и Орловской областей, а также Алтайского, Камчатского и Красноярского краев.
Педагоги объяснили, что получают настойчивые просьбы от администрации образовательных учреждений зарегистрироваться на сайте для участия в праймериз "Единой России" и привлечь регистрации родителей школьников.
«Просьбы (которые нередко сопровождаются словами "обязательно", "будут проблемы у школы", "необходимо отчитаться") вызывают огромное недовольство педагогов < > Администрации учебных заведений просят регистрироваться всех работников. Налицо использование административного ресурса», — пишут преподаватели.
Май - это конец учебного года, у учителей в это время существенно возрастает нагрузка (выставление оценок, подготовка к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ), говорится в обращении. При этом в завершающемся учебном году педагоги столкнулись с другими трудностями из-за коронавируса: вынужденные замены заболевших коллег и частичное дистанционное обучение.
Помимо того, что это мешает образовательному процессу, работники сферы образования также возмущены тем, что «Единая Россия» собирает их персональные данные.
Общество,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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