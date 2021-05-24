Минюст поддержал замену мигрантов заключенными

"Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас - поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. <...> Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек", - сказал Чуйченко.
"Соответственно, мы не можем в полной мере реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы, хотя это социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, они получают заработную плату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решений судов. Ну и это имеет важное экономическое значение", - подчеркнул министр.