Юрист разъяснил запрет на петрушку

Если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, за это полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Может быть назначен штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Могут наказать и обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, отметил Корчаго.