"Привиться до начала лета": Попова дала совет россиянам

"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова подчеркнула, что грядущие поездки и отпуска в летний сезон должны быть безопасными.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".

Ситуация стабилизируется

По словам главы Роспотребнадзора, мутации коронавируса, которая бы сильно влияла на течение болезни или на эпидемиологический процесс, в мире сейчас нет.

"Есть хорошая очень публикация российских ученых, есть публикация ученых за рубежом. Есть очень интересные публикации наших коллег из CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС). И они все говорят об одном и том же: пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающего процесса. Таких штаммов на сегодняшний день нет", - сказала она.

Попова подчеркнула, что на британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы коронавируса нужно обращать "более серьезное внимание". Пока предполагается, что они быстрее распространяются, чем референс-штамм.

Ситуация с коронавирусом сейчас стабилизируется во всех странах, где были предприняты правильные противоэпидемические меры, добавила Попова.

"Мы видим во всех странах, где были правильные противоэпидемические меры предприняты, ситуация стабилизируется, независимо от того, какой именно штамм превалирует", - сказала главный санитарный врач России.

Попова пояснила, что это может проверить каждый, посмотрев статистику по заболеваемости в стране и соотнеся ее с принимаемыми там мерами.

Прививку от COVID-19 сделали около 24 миллионов россиян, что свидетельствует о некотором отставании от желаемых темпов вакцинации. Об этом заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

— К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. На вчерашнее число вакцинацию прошли 24 миллиона человек, — приводит слова Горелова Интерфакс.

Кроме того, специалист указал на некоторый парадокс — в России существует заметное разнообразие вакцин, однако граждане прививаются достаточно медленно. Эксперт Роспотребнадзора связывает этот факт с давно существующим антипрививочным движением.

Вакцинацию от COVID-19 захотели внести в национальный календарь прививок, с соответствующей инициативой выступил премьер-министр России Михаил Мишустин . Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 апреля.

По его словам, вакцинация должна продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

Премьер уточнил, что соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены.

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«У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование», — сказал он, добавив, что в этом году на эти цели направят свыше 26 миллиардов рублей.

Процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин , призвав москвичей задуматься от вакцинации.

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«Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. ... Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы», – сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.

Он также призвал москвичей, еще не сделавших прививку от коронавируса, задуматься об этом.

Градоначальник добавил, что в настоящее время лечение в стационарах Москвы проходят около 9 тыс. человек с коронавирусом.

В середине мая Собянин заявил, что в Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме "Новое Знание" призвал всех сделать прививку от коронавируса.

"Обращаюсь ко всем, кто не сделал прививку в один день с Владимиром Владимировичем. Если вы этого не сделали, это не поздно сделать и после Владимира Владимировича. Более того, это надо сделать", - подчеркнул Песков.

Напомним, что первую дозу вакцины Владимир Путин получил 23 марта, второй компонент - 14 апреля. Название препарата не разглашается, но он отечественного производства. Президент сообщил о хорошем иммунном ответе на прививку.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

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«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев.

При этом политик обратил внимание, что добровольность вакцинации является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны — ценность отдельной жизни, с другой — защита всего населения. Ответы на эту тему, подчеркнул Медведев, придется давать юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от COVID-19. По ее словам, этот вопрос является спорным, однако она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была».

Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 401 населенного пункта из всех федеральных округов страны.

"Две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу (введение обязательной вакцинации от коронавируса — ред.) .Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) — 19%", — говорится в исследовании.

В свою очередь 15% респондентов затруднились с оценкой инициативы.

При этом сторонников обязательной вакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. Женщины же чаще, чем мужчины, не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% против 64%).

"Больше же всего тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%)", — добавляется в сообщении.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 20 мая.

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— Три недели, — сказал министр в ответ на вопрос о том, через какое время «Спутник Лайт» будет введен в гражданский оборот, сообщает РИА Новости.