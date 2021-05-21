РПЦ успокоила верующих: вакцинация — это не грех.

Как пишет «Интерфакс», речь об этом шла на круглом столе в Сретенской академии. Его участники считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, которые отождествляют вакцинацию с «принятием печати антихриста».

В РПЦ считают недопустимым распространение утверждений о тайном чипировании человечества посредством вакцинации.

В церковном сообществе смущение вызывает то, что при создании отдельных вакцин, в том числе некоторых вакцин от COVID-19, были использованы клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта, пусть даже совершенного полвека тому назад и более. В этой связи участники круглого стола призвали фармацевтов изыскивать возможность применения технологий, исключающих использование упомянутых клеточных культур.

При этом клирики оставили за каждым человеком право выбора, прививаться от коронавируса или нет.

Они отметили, что православный человек «в случае отсутствия доступной альтернативы не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура».

При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney), но в самой вакцине этой линии нет, сообщил сегодня руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин . Речь идет о клетках, которые получены из человеческих абортированных эмбрионов, поэтому против их применения выступает Русская православная церковь.

Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.

"Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) - клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека", - говорилось в докладе патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, представленном общественности в октябре прошлого года.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент в Московской патриархии сообщают, что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому Церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".

В НИЦ имени Гамалеи сегодня внесли ясность по этому поводу.

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"У нас есть линия, которая в 1973 году была выделена из клеток человека. Чтобы наработать аденовирусные частицы, эти клетки выращиваются", - рассказал Владимир Гущин на круглом столе на тему халяльности вакцины "Спутник V".

При этом он заверил, что в самой вакцине этой клеточной линии нет. С помощью хроматографической очистки вирусная частица избавляется от следов человеческой клетки, пояснил специалист.

Также, по его данным, разработчикам поступало обращение от Русской православной церкви с просьбой раскрыть состав вакцины.

"Был сформирован запрос на конкретные пояснения. И пояснения уже были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал ученый журналистам.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов. Он чувствует себя хорошо.

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Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны ещё в марте, до 20 числа, — рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда журналистам РИА Новости после заседания Синода РПЦ, которое прошло в очном формате под председательством патриарха.

Журналисты спросили у Легойды, какой конкретно вакциной привился патриарх, на что собеседник ответил: «Одной из трёх отечественных».

В Русской православной церкви 4852 клирика и монашествующих переболели COVID-19. Об этом сообщили 19 мая в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4852 человека из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 417 клириков приходов Москвы, 3528 клириков епархий России и 907 клириков и насельников ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 157 случаев смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 157 почивших — 16 клириков приходов Москвы, 117 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 92 клирика и монашествующих Русской православной церкви.

Некоторые религиозные лидеры призывают верующих отказаться от вакцинации против COVID-19, тем самым ставя их жизни под угрозу. Так, католические епископы из США заявили, что делать прививку неэтично, потому что в некоторых препаратах используются клетки человеческого эмбриона. Некоторых мусульман заботит халяльность вакцин, а православные опасаются чипизации. О том, как еще лидеры вероучений пугают прихожан и что об этом думает официальное духовенство, — в материале «Газеты.Ru».

Вакцина как молчаливая поддержка абортов

В США католические епископы порекомендовали верующим отказаться от вакцины против коронавируса компании Johnson&Johnson , передает телеканал CNN.

Дело в том, что данный препарат создан с использованием клеток абортированных эмбрионов. Конференция епископов, которая является коллегиальным органом управления Римско-католической церкви в США, заявила, что вакцинация от COVID-19 «вызывает дополнительную обеспокоенность из-за этического аспекта».

В коллегии подчеркнули, что епископы также сомневаются в вакцинах Pfizer и Moderna, потому что для их тестирования тоже использовалась «клеточная линия, полученная путем аборта», однако при этом она не применялась при производстве.

Ранее, в пятницу, 26 февраля, Архиепархия Нового Орлеана также заявила, что вакцина Johnson & Johnson «морально скомпрометирована» из-за использования полученных путем аборта клеток как на стадии разработки и тестирования, так и при производстве.

Между тем в Ватикане критично относятся к противникам вакцинации. В пресс-службе Святого престола назвали «этически приемлемым» применение препаратов, при разработке и производстве которых использовались клетки абортированных эмбрионов. Более того, власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против COVID-19 без медицинских показаний может привести к увольнению.

Папа Римский Франциск тем временем назвал «этическим долгом» каждого привиться от коронавируса. Сам он получил ппервую дозу вакцины Pfizer/BioNTech еще в январе.

Кроме того, еще до пандемии в декабре 2020 года Конгрегация доктрины веры, занимающаяся вопросами ортодоксальности и чистоты вероучения Римско-католической церкви, заявила, что, хотя она и призывает фармацевтические компании создавать вакцины без использования полученных путем аборта клеток, применение таких препаратов не будет считаться нарушением для католиков.

Уточним, что клетки, использованные для вакцины Johnson&Johnson, принадлежат к клеточной линии, извлеченной в 1970-х годах из абортированных эмбрионов. Эту линию очень часто используют многие научные организации и фармацевтические компании. Споры об ее использовании не утихают уже несколько десятилетий — критики настаивают, что поддержка разработок, в которых применяются подобные технологии, приравнивается к молчаливому согласию с практикой абортов.

Раввины предупреждают о бесплодии

Между тем в Израиле коронавирус буквально атакует ортодоксальные иудейские общины, передает газета The New York Times. По данным издания, эти сообщества составляют 12,6% от всего населения страны, и коронавирус у них выявляют в два раза чаще, чем среди остальных израильтян.

Дело в том, что, как правило, ортодоксальные евреи отказываются лечиться от коронавируса, считая, что инфекция – это божья кара, которой нельзя сопротивляться. Иудеи нередко отказываются соблюдать правила, предписанные светским государством.

«Это спор, который ведется десятилетиями, — говорила The New York Times председатель Института Харедим Эли Пейли. — Между харедим (обобщающее название ультраортодоксальных еврейских религиозных общин, — «Газета.Ru») и остальным обществом существует напряженность, которая затрагивает самые глубокие вопросы еврейской идентичности. А коронавирус еще больше усилил этот накал».

Некоторые раввины пользуются доверием иудеев и продвигают свои антипрививочные идеи, тем самым еще больше усугубляя эпидобстановку в стране. Так, раввин Юваль Ха-Коэн Ашеров, вооружившись цитатами из Торы, снимает видеоролики, в которых убеждает зрителей не спешить с вакцинацией.

«Мне действительно интересно, где же здесь новый вирус. Они просто изменили название с гриппа на коронавирус. И вакцина от него похожа на генную инженерию.



С такими вещами может быть много проблем. Среди части населения эти препараты включают аутоиммунные заболевания и бесплодие», — заявил он в одном из таких видео.

На другой видеозаписи он сообщил, что антитела, образующиеся во время иммунной реакции после прививки, впоследствии атакуют организм.

«Поэтому все, кто вколет вакцину, окажутся в опасности», — заключил Ашеров.

Вместе с тем специальный отдел по борьбе с фейками при Минздраве Израиля сообщил, что обнаружил в Facebook как минимум 12 ивритоязычных групп, где другие раввины также распространяют дезинформацию о пандемии.

Только халяль

Мусульмане в свою очередь больше заботятся о халяльности вакцин от COVID-19. В исламе продукты делятся на халяльные (разрешенные) и харамные (запрещенные). Причем это касается не только пищи, но и всего, что соприкасается с телом, включая косметику и лекарства. Поэтому по требованию верующих духовенство во всем мире маркирует разрешенную религией продукцию.

Так, во второй по численности мусульман стране — Индии — совет улемов (знатоков ислама) при академии в Мумбаи призвал власти не приобретать вакцины от COVID-19, так как в них содержится свиной желатин. По их словам, прежде всего это касается препаратов, произведенных в Китае.

Вместе с тем в начале января 2021 года под угрозой срыва оказалась поставка китайской вакцины компании Sinovac в Индонезию — первую в мире страну по численности последователей ислама.

Тогда скандалом воспользовались западные производители, которые тоже хотят охватить огромное исламское население. Компании Pfizer , Moderna и AstraZeneca заверили, что не используют свиные компоненты. Окончательно решить вопрос с выбором препарата властям Индонезии предстоит до мая 2021 года, когда в стране начнется массовая вакцинация.

«Сначала – исцеление, потом – духовная смерть»

В России тем временем православных верующих наоборот массово призывают к вакцинации от коронавируса.

Рамблер

«Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса», — заявлял в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

Сам он сделал прививку еще в августе 2020 года. В то же время среди противников вакцинации выделился экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий. Вопрос вакцинации занимал значительное место в его проповедях. По мнению схимонаха, через прививки в людей будут вживлять специальные чипы.

«Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная», — говорил бывший священник.