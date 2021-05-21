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Умер народный художник СССР Таир Салахов

RT на русском
1 час назад
Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался в возрасте 92 лет в Германии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его дочь Айдан Салахову.
Народный художник СССР Салахов умер в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов», — рассказала Салахова
Он бы автором портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.
Также Таир Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, декорации к различным спектаклям, а также принимал участие в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
В феврале сообщалось, что художник-постановщик анимационных картин «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет.
Общество,Владимир Зуйков,Таир Салахов,Дмитрий Шостакович,Иисус Христос,ИТАР-ТАСС,Германия,
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