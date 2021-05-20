Похороны актрисы Проценко могут пройти без родственников

Родственников актрисы Татьяны Проценко
, скончавшейся 19 мая на 54-м году жизни, могут не допустить на ее похороны.
Как сообщает «Пятый канал»
, у нескольких членов семьи Проценко был выявлен коронавирус.
Муж Проценко Алексей Войтюк
рассказал, что не исключает возможность такого поворота событий, но надеется, что ему и другим членам семьи все же удастся попрощаться с Татьяной.
Он также сообщил, что семье запретили раскрывать дату и место похорон и поставили жесткие ограничения по количеству присутствующих на похоронах.
Вдовец актрисы добавил, что коронавирус еще при жизни диагностировали у самой Проценко, а потом и у некоторых членов семьи.
Как сообщал «Рамблер», актриса Татьяна Проценко, исполнившая роль Мальвины в советской картине «Приключения Буратино», скончалась на 54 году жизни. С 2018 года Проценко боролась с онкологическим заболеванием.