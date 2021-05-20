Похороны актрисы Проценко могут пройти без родственников

Родственников актрисы Татьяны Проценко , скончавшейся 19 мая на 54-м году жизни, могут не допустить на ее похороны.

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Как сообщает «Пятый канал» , у нескольких членов семьи Проценко был выявлен коронавирус.

Муж Проценко Алексей Войтюк рассказал, что не исключает возможность такого поворота событий, но надеется, что ему и другим членам семьи все же удастся попрощаться с Татьяной.

Он также сообщил, что семье запретили раскрывать дату и место похорон и поставили жесткие ограничения по количеству присутствующих на похоронах.

Вдовец актрисы добавил, что коронавирус еще при жизни диагностировали у самой Проценко, а потом и у некоторых членов семьи.