Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

Более 5 млн просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции марафона "Новое Знание". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов мероприятия.

Трехдневный марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.