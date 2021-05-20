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Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

ТАСС
21 минуту назад
В день открытия перед участниками марафона выступили, в частности, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Более 5 млн просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции марафона "Новое Знание". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов мероприятия.
"За первый день работы количество просмотров превысило 5 млн", - говорится в сообщении.
В день открытия марафона "Новое Знание" перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.
Трехдневный марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
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