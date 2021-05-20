Скончался кинооператор Кирилл Мошкович

Кирилл Мошкович работал на площадке с большими мастерами российского кино - Валентином Гафтом
, Александром Лазаревым
, Светланой Немоляевой
, Светланой Крючковой
, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юлией Пересильд
, являясь практически соавтором режиссеров-постановщиков. Как педагог он передавал студентам, будущим режиссерам телевидения и кино, свой опыт как в кинооператорском, так и в режиссерском мастерстве, с первых же занятий вводя их в область практического применения принципов профессии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.