Отрицательный тест: в Египте разъяснили правила для россиян

Российским туристам, которые планируют провести отпуск на курортах Египта разъяснили принципы въезда в страну. Последняя версия «Правил в связи с восстановлением туризма в Египте», разосланная компаниям Египетским управлением по продвижению туризма, опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России

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Так, согласно документу, все туристы, пересекающие границу африканского государства, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

При этом прилетающие в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама Луксора могут сдать анализы в одном из указанных транспортных хабов. Стоимость такого теста составит 30 долларов, оплата принимается только наличными. Как уточнятся в постановлении, после этого путешественники могут немедленно покинуть аэропорт и отправиться в свой отель.

«Для гостей, у которых окажется положительный результат теста на СOVID-19, отели введут карантин и поселят их в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию, питанию, безалкогольным напиткам вплоть до их отбытия», — говорится в «Правилах».

Вдобавок в документе указывается, в каких местах отдыхающим необходимо надевать защитные средства. Так, маски обязательны для ношения в аэропорту, при групповом или индивидуальном трансфере, на экскурсиях, в музеях. В отелях это правило обязательно только в случае нахождения в лифте.

В мае эксперты АТОР заявили, что египетский курорт Хургада первым возобновит чартерное авиасообщение с Россией , а рейсы в Шарм-эль-Шейх на текущем этапе будут регулярными. Отмечается, что такое решение связано с тем, что полеты на западное побережье Красного моря считаются более безопасными, чем на Южный Синай.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» , выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург . На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы.

Правительство Египта приняло в среду решение продлить до конца мая ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса.

Как было объявлено по итогам заседания, магазины, кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные заведения в стране должны завершать работу к 21:00, передает египетское государственное телевидение. До конца мая запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках.

6 мая правительство Египта объявило о введении ограничений до 21 мая. На время праздника разговения Ид аль-Фитр после месяца поста рамадан были закрыты все парки и пляжи. Исключение было сделано лишь для туристических курортных зон. На данный момент парковые зоны и пляжи разрешено открыть, но с условием соблюдения необходимых мер санитарной предосторожности. О важности соблюдения мер шла речь и в контексте работы школ. Большинство национальных школ завершили учебный год в апреле, международные школы продолжают работу до конца июня, но очные занятия продлятся только до 31 мая, последний месяц года для большинства учеников пройдет в режиме онлайн.

На заседании правительственного кризисного штаба по коронавирусу глава Египетского управления по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Баха эд-Дин Зидан сообщил премьер-министру Мустафе Мадбули, что Египет заключил с РФ соглашение о поставках до конца года 20 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Минздрав Египта характеризует эпидемиологическую ситуацию в стране как стабильную. Ежедневный прирост инфицированных фиксируется в среднем на уровне 1 100 человек. С начала пандемии заразились около 250 тыс. человек, полностью выздоровели свыше 183 тысяч, от осложнений умер 14 441 заболевший.

Не исключено, что стоимость отдыха в Египте для Российских туристов останется на уровне 2015 года. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если нет чартеров и частота ниже, чем в доковидный период, то стоимость растет. Такая же ситуация и с Египтом. Если будут даны разрешения на чартерные рейсы, то цены 2015 года, скорее всего, будут актуальны», — сказала Ломидзе.

Также она заявила, что у Египта в текущих условиях и при возобновлении прямого сообщения с РФ есть все шансы оказаться среди самых популярных направлений для российских туристов.

Российская туристка съездила на один день в Каир и описала город фразой «больно смотреть». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор статьи отправилась в отпуск в Шарм-эль-Шейх, а за сутки до возвращения на родину решила посмотреть на столицу Египта. Прежде всего она отметила жаркую погоду и раскаленный воздух в городе, что сильно испортило настроение от поездки.

Кроме того, туристка рассказала о жутких жилищных условиях местных. В частности, о кварталах трущоб, где ветхие дома стоят настолько близко друг к другу, что «можно через окно друг к другу в гости ходить».

«Очень много нищих, попрошаек, мелких жуликов и босоногих, голодных детей, у которых недетский взгляд», — вспоминает автор.

Также путешественница ужаснулась антисанитарией на продуктовых рынках возле дорог. По ее словам, прямо рядом с импровизированными прилавками из телег, на которых разложены мясо, рыба и овощи, ездят машины.

Разочарование девушки вызвали и знаменитые египетские пирамиды, а именно обилие торговцев, которые настойчиво предлагали покатать на верблюде или сфотографировать. В целом, достопримечательность не впечатлила автора из-за грязи, истощенных животных вокруг и палящего солнца.

«Я села в автобус с одной мыслью, что я никогда больше не хочу возвращаться в Каир и окрестности. Единственная достопримечательность Египта — это море», — резюмировала она.

Российские авиакомпании получили на международные рейсы в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Испанию и другие зарубежные направления. Об этом сообщили в Росавиации.

Допуски на осуществление международных перевозок и грузов в ряду иностранных государств предоставлены в чреду, 19 мая. Авиакомпании с лицензиями могут совершать международные рейсы в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Испанию, Германию, Болгарию и даже в Венесуэлу. При этом в списке нет Египта.

Решение о выдаче разрешений не является основанием или решением возобновления полётов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации , - напомнили на сайте ведомства.