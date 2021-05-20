В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
24 минуты назад
За минувшие сутки в России выявили 9232 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9232 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3312, Санкт-Петербурге – 791, Московской области – 727.
Всего в стране выявлено 4 974 908 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 591 770 человек, из них 9983 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 117 361 человек.
Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7920. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1312.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители