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Между Сочи и Новороссийском возобновят морское сообщение

Российская Газета
36 минут назад
В пятницу в первый рейс по Черному морю из Новороссийска в Сочи с остановкой в Геленджике отправится скоростной пассажирский катамаран "Грифон". Кроме него, по этому направлению к лету пустят судно на подводных крыльях "Комета".
Между Сочи и Новороссийском возобновят морское сообщение
Фото: ТАССТАСС
Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, появление скоростного флота позволит местным жителям и туристам комфортно и быстро добираться до места следования.
Из Новороссийска до Геленджика можно будет дойти всего за час, из Геленджика до Сочи - за четыре. Это отличная альтернатива наземному транспорту. Туристам не придется передвигаться долгое время по серпантину.
Каждое судно будет выполнять по одному кругорейсу в день. Утром оно будет выходить из Новороссийска, днем прибывать в Сочи, а вечером возвращаться в Новороссийск. Стоимость билета из Новороссийска в Геленджик - тысяча рублей, а из Геленджика в Сочи - четыре тысячи.
Кстати
"Грифон" построен в Санкт-Петербурге на Средне-Невском заводе. Он вмещает 122 пассажира. На борту судна находятся удобные кресла и большие окна, открывающие широкий обзор на акваторию, а также кондиционеры и места для хранения багажа.
Общество,Геленджик,Новороссийск,Сочи,
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