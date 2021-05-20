"Недавно Владимир Владимирович (Путин — ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", — сказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.